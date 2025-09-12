Терпение кончилось? Трамп высказался о подавлении Путина

Президент США Трамп рассказал, как жестко собирается давить на Путина

Президент США Дональд Трамп, который недавно ввел дедлайн для Путина, заявил, что его терпение по отношению к президенту России исчерпывается.

Американский лидер снова пригрозил главе РФ жесткими мерами из-за продолжения войны в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox news.

В разговоре с журналистами Трамп рассказал о возможных мерах давления на хозяина Кремля. "Давление на Путина будет таким: это жесткий удар санкциями по банкам, а также меры, связанные с нефтью и пошлинами. Но я уже это сделал, я сделал много", — заявил американский президент.

Также он добавил свою любимую пословицу, что "для танго нужны двое", намекнув, что Владимир Зеленский должен пойти на определенные уступки. "Когда Путин хотел соглашения, Зеленский не хотел, теперь Зеленский хочет — а Путин — вопросительный знак", — добавил Трамп.

Однако многие к подобным заявлениям Трампа относятся скептически. Он до сих пор не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против России, несмотря на многочисленные обещания и ультиматумы. Прошлые угрозы американского лидера в адрес главы России так и остались невыполненными. Трамп известен своими громкими заявлениями, редко перерастающими в конкретные действия для прекращения российской агрессии.

Напомним, что "Телеграф" писал, боится ли Путин Трампа и чего вообще нужно ждать Украине от "перепалки" двух стариков.