Трампу відріжуть руки? Що приховують синці президента США та наскільки вони загрозливі

"Телеграф" розповідає, якою хворобою страждає чинний президент США Дональд Трамп, чому в нього синці на руках та чи загрожує йому ампутація

Фотографії з синцями на руці американського президента Дональда Трампа та його набряклими ногами викликали справжню бурю в мережі. Спочатку інтернет сповнився здогадками — від вітиліго до серйозних інфекцій, але офіційна відповідь прийшла лише через кілька місяців.

"Телеграф" розповідає, що насправді стоїть за загадковими синцями президента США, чому його ноги опухли і наскільки небезпечною може бути ця хвороба.

Коли синець стає державною таємницею

У липні цього року Білий дім офіційно повідомив: у Трампа діагностували хронічну венозну недостатність. Лікар президента наголосив, що серйозних ускладнень немає, а сам Трамп залишається у "відмінному стані здоров'я".

Спочатку на фотографіях з'явилася помітна біла пляма на руці президента. Спроба Трампа замаскувати її невідповідним макіяжем лише розпалила інтригу. Згодом поширилися зображення його набряклих щиколоток. Місяцями Білий дім ніяк не коментував чутки про можливу хворобу Трампа, чим створив вакуум для спекуляцій.

Пляма на руці у Трампа, замаскована тональним кремом

Хронічна венозна недостатність — що це таке

Хронічна венозна недостатність виникає через ослаблення клапанів у венах ніг. Зазвичай ці крихітні односторонні клапани утримують кров у висхідному напрямку проти сили тяжіння. При цій хворобі клапани слабшають або пошкоджуються, що призводить до скупчення крові в нижніх кінцівках. Вени в ногах не здатні повертати кров до серця, тому кров застоюється, створюючи тиск та викликаючи характерні симптоми.

Синець на руці у Трампа

Хвороба проявляється набряками, важкістю в ногах, судомами та болем. Характерними є зміни кольору шкіри — саме вони спричинили появу синців на руці Трампа. У запущених випадках з'являються виразки, через які трапляються серйозні ускладнення.

Багато людей спочатку сприймають це як "просто варикозне розширення вен". Однак нелікована хронічна венозна недостатність може значно знизити якість життя та підвищити ризик інфекцій.

Найчастіше хвороба вражає людей похилого віку, тих, хто тривалий час сидить або стоїть. Ожиріння, куріння, вагітність та попередній тромбоз глибоких вен також підвищують ризики. Особливо вони підвищуються, якщо у родині є люди, які страждають на ХВН або тромбоз.

Скільки живуть з ХВН

Сама по собі хронічна венозна недостатність не є смертельною хворобою. При правильному лікуванні та дотриманні рекомендацій лікаря люди живуть повноцінним життям. Проблеми виникають лише при ігноруванні симптомів та відсутності лікування.

Нелікована хвороба може призвести до тромбофлебіту та трофічних виразок. Саме ці ускладнення становлять реальну загрозу для здоров'я та можуть вимагати хірургічного втручання.

Чи загрожує Трампу ампутація

Ампутація при хронічній венозній недостатності — рідкісний випадок. Вона може знадобитися лише при критичних ускладненнях: гангрені внаслідок тяжких трофічних порушень або сепсисі через інфіковані виразки.

У сучасній медицині є багато методів для того, щоб не допустити погіршення стану здоров'я хворого на хронічну венозну недостатність — компресійна терапія, медикаментозне лікування, склеротерапія, мініінвазивні хірургічні втручання та багато іншого.

Основою лікування є компресійна терапія — носіння спеціального трикотажу, який створює градуйований тиск на ноги. Призначають також препарати, що покращують тонус вен та мікроциркуляцію. У складних випадках застосовують склеротерапію — введення речовини, яка "заклеює" пошкоджену вену.

Трамп не перший: які хвороби приховували Рузвельт і Кеннеді

Випадок із Трампом ще один доказ, що здоров'я політичних лідерів в основному залишається непублічним. Історія знає багато прикладів приховування діагнозів: Франклін Рузвельт маскував параліч, Джон Кеннеді — хворобу Аддісона.

Через сучасні технології та пильну увагу папараці Трамп довго не зміг приховувати свою хворобу, хоч і, напевно, намагався, тому що це однозначно відбивається на президентських рейтингах. Та в історії США був президент, який зміг робити це кілька років. І йдеться не про якусь хронічну хворобу, а про невиліковний поліомієліт (вірус, який уражає центральну нервову систему, викликає параліч і навіть смерть), який видно неозброєним оком.

Йдеться про Франкліна Рузвельта, який захворів на поліомієліт за 12 років до свого президентства. І навіть пересування на інвалідному візочку не стало причиною його не обрання. Річ у тім, що у 30-х роках минулого століття про новини переважно дізнавались з радіо або газет, а обличчя кандидатів у президенти і в очі не бачив середньостатистичний американець тих років.

Франклін Рузвельт хворів на поліомієліт

Для підтримки політичного рейтингу спецслужби зі штанів вискакували, аби ніхто не зміг здогадатись про хворобу президента Рузвельта. Інколи вони навіть конфісковували у преси фотоапарати та плівку. Хто з преси відмовлявся співпрацювати зі спецслужбами, той ніколи не зміг мати доступ до зйомок. Попри те, що він приховував невиліковну хворобу, що завдавала йому неймовірного болю, Рузвельт обирався на посаду президента США чотири рази і прожив у Білому домі 12 років, до своєї смерті. Саме Рузвельт був одним з найвпливовіших людей світу, і під його керівництвом США пройшли через найжорстокішу в історії світову війну та Велику депресію — найгіршу економічну кризу в світі. Вважається, що саме Рузвельту вдалося зробити США великою державою.

Джон Кеннеді приховував хворобу Аддісона

Джон Кеннеді страждав на хронічні проблеми зі здоров'ям, які ретельно приховував. Зокрема, у нього була хвороба Аддісона (недостатність надниркових залоз), через що Кеннеді був змушений приймати постійну гормональну терапію. Це рідкісне аутоімунне захворювання, яке спричиняє втому, низький кров'яний тиск, м'язові спазми і, без належного лікування, може призвести до смерті. Крім того, він страждав від хронічного болю в спині, наслідків спортивних травм і військової служби. Загалом, його здоров'я було настільки поганим, що він часто був змушений користуватися милицями і приймав величезну кількість ліків.

