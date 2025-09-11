Трамп передав Лукашенку золотий подарунок: що саме і з якої нагоди (фото)

Окрему увагу під час зустрічі привернули подарунки

У Мінську відбулася важлива зустріч між представником США та керівництвом Білорусі. Американська делегація на чолі з представником Дональда Трампа Джоном Коулом прибула до столиці Білорусі 11 вересня для проведення п'ятигодинних переговорів.

У рамках дипломатичного візиту Трамп також передав лист-привітання Лукашенку з нагоди нещодавнього дня народження білоруського політика. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Лист був підписаний особисто президентом США, а Джон Коул підкреслив, що це "особливий знак дружби" між країнами.

Лист Трампа Лукашенку

Окрему увагу під час зустрічі привернули подарунки. Трамп надіслав білоруському президенту запонки з рельєфним зображенням Білого дому. Вони виконані в золотистому та чорному кольорах. Лукашенко охарактеризував запонки як "дуже цікаві".

Запонки, які подарував Лукашенку Трамп

Зустріч у Мінську — що відомо

Представники США та Білорусі 12 вересня провели переговори. Під час зустрічі Джон Коул повідомив про зняття санкцій з білоруської авіакомпанії "Белавіа".

За його словами, відповідне рішення було ухвалене особисто Дональдом Трампом і затверджене всіма профільними установами. Крім того, у рамках цієї зустрічі Мінськ помилував 14 іноземних громадян, серед яких були представники Польщі, Литви, Великої Британії, Латвії, Німеччини та Франції.

Сторони обговорили стан білорусько-американських відносин. Джон Коул охарактеризував їх як "хороші, але не чудові", зазначивши, що для повної нормалізації потрібні додаткові кроки. Серед таких кроків планується повторне відкриття посольства США в Мінську та розвиток економічного співробітництва між країнами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олесандр Лукашенко зробив неоцікувану заяву про удар "Орєшніком" по адміністрації Зеленського. Окрім того, він висловився також про зустріч Трампа й Путіна на Алясці й можливість майбутніх переговорів щодо України.