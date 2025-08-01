Дедлайн Трампа спливає: чи боїться Путін і чого чекати Україні від "перепалки" двох стариків

Швидкого ефекту від санкцій США щодо Росії очікувати не варто

Президент США вчергове висловив своє невдоволення небажанням Кремля рухатися до завершення війни. Спочатку як умову Дональд Трамп виставив 50-денний термін, протягом якого Україна та Росія мають укласти мирну угоду. Після того, як російські обстріли не припинилися, а лише посилилися, глава Штатів вирішив радикально скоротити озвучений раніше дедлайн – до 10 днів.

"Телеграф" розповість, коли закінчується цей термін та чого чекати в день, коли це станеться.

Які умови Трампа

"Гадаю, я вже знаю відповідь", – заявив Дональд Трамп, коли під час брифінгу з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером відповідав на запитання журналістів про встановлений для Росії термін. Саме тоді, розчарований обстрілами та вбивствами, американський президент дещо прискорив раніше оголошений дедлайн.

Трамп хоче, щоб Україна та Росія домовилися про припинення вогню та встановили "міцний мир", адже, за словами американських чиновників, "час для цього вже настав". У своєму стилі американський президент заявив:

"Раніше я казав вам, що на тиждень помирає 5 000 людей. Тепер уже 7 000 людей помирають на тиждень. Переважно українські та російські солдати. Але цивільні люди також помирають від бомб, які падають їм на голову. Це огидна війна".

Якщо ж мирна угода до кінця дедлайну укладена не буде, США можуть запровадити вторинні тарифи для країн, які торгують з Росією – Китай, Індія, Туреччина.

"Ми накладемо тарифи та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми накладемо тарифи та інші запропоновані заходи", – додав президент США.

Коли спливає оголошений Трампом термін

29 липня американський лідер наголосив, що "таймер" варто встановлювати на 10 днів з саме того дня. Тож, якщо підрахувати, то у разі неукладення мирної угоди, саме 8 серпня Штати можуть запровадити санкції проти Росії та країн, які підтримують її економіку купівлею нафти.

Чи турбує це когось у Росії?

Паніки чи збентеження в заявах російських чиновників, яких просять прокоментувати дедлайн Трампа, немає. Разом з тим, голова уряду РФ та колишній президент країни Дмитро Медвєдєв вже встиг пригрозити США війною та розпочати дистанційну дискусію з Марко Рубіо, який відкрито висміяв спроби соратника Путіна залякати світ ядерною війною.

Посада Дмитра Медведєва

Речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія взяла до уваги новий оголошений термін, однак зупиняти війну в Україні не збирається. За його словами, економіка країни вже набула "імунітет до санкцій", оскільки протягом довгого часу працює в режимі обмежень.

Сам Путін публічно на ультиматум Дональда Трампа не відповів.

Що відбудеться на 10 день

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у відповідь на російські заяви про "імунітет до санкцій" написав в соцмережі "X":

"Росіє, ви маєте рацію щодо санкцій. Вам вдалося їх уникнути і ви навчилися з ними жити.Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту та газ, підтримуючи вашу військову машину. Можливо, вам варто незабаром звернутися до цих країн, щоб дізнатися, чи мають вони таке ж легковажне ставлення, як у вас. Значна двопартійна більшість готова допомогти президенту Трампу в цих починаннях".

Ліндсі Грем та Дональд Трамп/X

Дональд Трамп вже оголосив про запровадження 25% мит проти Індії, звинувативши її в надто тісних економічних зв’язках із Росією. Вони починають діяти від п’ятниці, 1 серпня. Про це він написав у своїй соціальній мережі, підкресливши, що нові обмеження — це відповідь на "вкрай високі тарифи" Індії та її роль у фінансуванні російської економіки під час війни.

Окремо президент США розкритикував Індію за закупівлю зброї в Росії та імпорт енергоносіїв. Він наголосив, що Індія, поряд із Китаєм, залишається одним із головних покупців російських енергоресурсів.

"Вони завжди закуповували переважну більшість свого військового обладнання у РФ і є найбільшим покупцем енергоресурсів у Росії поряд із Китаєм — у той час, як усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні. Усе це — погано", — написав Трамп.

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що нинішня взаємодія команд Володимира Зеленського та Дональда Трампа є кращою, ніж будь-коли. На його думку, одним із результатів цієї співпраці стало скорочення терміну ультиматуму Трампа до Путіна.

"За цим рішенням стоїть величезна тіньова робота команди, у т.ч. розробка та презентація Білого Дому конкретних планів та запитів на необхідне озброєння", — написав Корчинський у Facebook, натякнувши, що серпень стане для Кремля "дуже веселим".

Дмитро Корчинський/Facebook

Корчинський визнав, що слова Трампа не завжди збігаються з діями, але цього разу є надія, що він виконає закулісні обіцянки Україні. Він вважає, що команда Зеленського змогла переконати Трампа: саме через тиск на Росію як головного союзника Китаю США зможуть ефективніше впливати і на Пекін.

"Від рішучої позиції Трампа виграє не лише Україна, а й США, НАТО, ЄС", — підсумував Корчинський.

Чекаємо на повернення ленд-лізу?

Політолог Ігор Рейтерович в коментарі "Телеграфу" заявив, що ініційовані Дональдом Трампом тарифи й санкції мають потенціал істотно вплинути на Росію, хоча й не миттєво. За його словами, йдеться не про дні чи тижні, а радше про місяці поступового економічного тиску.

"Санкції, звісно, тарифи, мита — вони можуть потенційно вплинути на Росію достатньо серйозно і якщо не закінчити, то принаймні змусити її переглянути суттєво всі свої підходи до війни. Але це не швидкий процес", — зазначив Рейтерович.

На його думку, головний розрахунок Трампа — на поведінку країн, які активно торгують із РФ. Зокрема, мита мають спонукати таких партнерів, як Індія, зменшити обсяги співпраці з Москвою, щоб уникнути конфлікту зі США. Саме це, вважає експерт, може поступово вдарити по російській економіці й ослабити здатність Кремля фінансувати війну проти України.

Ігор Рейтерович/Facebook

"На прикладі Індії ми бачимо, що цей розрахунок частково працює — країна вже скорочує закупівлі, заводи відмовляються купувати російську нафту", — наголосив Рейтерович.

Щодо дедлайну, встановленого Трампом, експерт вважає, що 8 серпня навряд чи відбудеться щось різке чи радикальне. Але саме відсутність реакції з боку РФ може стати приводом для Білого дому до подальшого посилення тиску.

"Трамп буде йти далі по шляху підвищення ставок — у тому числі через нові санкції. Наприклад, в атомній або банківській сфері. І найголовніше — у посиленні військово-технічної допомоги Україні", — пояснив він.

Рейтерович також не виключає, що за умов затягування війни та подальшої бездіяльності Росії, Трамп може навіть повернутися до ідеї ленд-лізу.

Остання спроба умовити Росію

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф незабаром відправиться з дипломатичною місією до Москви. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі, зазначивши, що візит до РФ відбудеться одразу після поїздки Віткоффа до Ізраїлю.

"А потім він їде до Росії, вірте чи ні", — сказав Трамп, не розкриваючи деталей майбутньої місії свого представника.

На думку Ігоря Рейтеровича, це виглядає як остання спроба запропонувати діалог перед жорсткими діями.

"Я думаю, що це остання спроба — типу: давайте ще спробуємо домовитися. Давайте почуємо, що ви хочете сказати, що для вас є принциповим", — пояснив Рейтерович.

Одна з попередніх зустрічей Віткоффа та Путіна

Він припустив, що Москва могла подати сигнал про готовність до розмови, аби відтягнути тиск або запобігти санкціям. Утім, політолог скептично оцінює ймовірність прориву:

"Я не сильно вірю в результативність візиту. Треба розуміти, як працюють росіяни у таких питаннях. Але Трамп зможе сказати: я зробив усе можливе, навіть більше — до мене точно жодних питань. Я намагався, але росіяни самі зробили те, що зробили".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо російського вторгнення в Україну та почав визнавати, що конфлікт не завершиться швидко. Оскільки Володимир Путін не має реальних успіхів, якими він міг би похвалитися перед внутрішньою аудиторією, у нього залишається лише один варіант.