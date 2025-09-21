Була найзаможнішою жінкою планети: де похована співвласниця L’Oréal Ліліан Беттанкур

Ліліан Беттанкур не була з тих, хто заробив мільярди та успіх титанічною працею

Ліліан Беттанкур — французька бізнес-леді, донька засновника компанії L’Oréal Ежена Шюллера і найбагатша жінка світу свого часу. На момент її смерті, 21 вересня 2017 року, її статки оцінювали приблизно у 44 млрд доларів. На відміну від Карла Лагерфельда, свої статки вона не залишила коту.

"Телеграф" з нагоди восьмих роковин з дня смерті Ліліан Беттанкур, вирішив з’ясувати, де вона похована і як виглядає її могила. Бізнесвумен було 94 роки.

Що відомо про Ліліан Беттанкур

У компанії свого батька, яка була заснована у 1909 році, вона почала працювати з 15 років. Спочатку Ліліан виконувала прості завдання — змішувала косметичні засоби, наклеювала етикетки на баночки. Згодом дівчина долучилася до управлінської роботи і навчилася маркетингу. Коли Ежена Шюллер помер, Ліліан успадкувала його частку в бізнесі і стала обличчям компанії.

Ліліан Беттанкур. Фото: Getty Images

На момент смерті Ліліан стала не лише найзаможнішою жінкою планети, а й однією з найбагатших людей світу. До слова, після неї цей "титул" успадкувала її донька — Франсуаза Бетанкур. У 2023 році статки спадкоємиці оцінили у 80 млрд доларів.

Ліліан Беттанкур з донькою Франсуазою та її чоловіком Жан-П'єром. Фото: Getty Images

Причина смерті і де похована Ліліан Беттанкур

Ліліан Беттанкур померла у передмісті Парижа, у власному домі в Неї-сюр-Сен. Її смерть настала уві сні. Відомо, що вона страждала від хвороби Альцгеймера й деменції. З 2011 року Ліліан юридично була під опікою родини.

Ліліан Беттанкур. Фото: Getty Images

Похована Беттанкур на Старому міському кладовищі (Old Communal Cemetery) у Неї-сюр-Сен. Її могила знаходиться у тривимірному родинному захороненні, разом із батьком Еженом Шюллером і чоловіком Андре Беттанкуром.

Могила Ліліан Беттанкур, її батька і чоловіка

Раніше "Телеграф" розповідав, кому дістанеться мільярдна імперія Джорджіо Армані. Власних дітей модельєр не мав, ніколи не був одружений, але мав коханого чоловіка.