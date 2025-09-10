Могили не існує, а мільярдні статки залишив коту: що відомо про місце поховання і долю спадку Карла Лагерфельда
Лагерфельд за життя не хотів, щоб його поховали
Карл Лагерфельд — легендарний німецький модельєр, фотограф і художник, який понад три десятиліття був креативним директором Chanel та Fendi, а також творив під власним брендом. Після смерті він залишив по собі багатомільйонний спадок, як і Джорджо Армані, і пам’ять. Проте не існує місця, куди можна було б прийти віддати шану дизайнеру.
Він помер у віці 85 років від раку. "Телеграф" вирішив з’ясувати, кому дісталися статки і чому не поховали Карла Лагерфельда.
Що відомо про заробітки бренду Karl Lagerfeld
У 2017 році, ще за життя засновника, чисті продажі бренду на американському ринку склали близько 80 млн доларів, з активною присутністю в ключових країнах Близького Сходу, Франції та Німеччині. За даними Celebrity Net Worth, Карл особисто заробляв близько 50 млн доларів на рік, а його власний статок оцінили в 300 млн доларів на момент смерті.
Після смерті Лагерфельда у 2019 році, бренд не припинив розвиток, а продовжує процвітати — тепер уже без засновника. У 2024–2025 фінансовому році Karl Lagerfeld приніс групі G-III Apparel приблизно 580 млн доларів.
Кому дісталися статки Карла Лагерфельда
Сам Лагерфельд називав спадкоємицею свою кішку Шупетт. У 2015 році він казав, що "той, хто доглядатиме її після мене, не житиме в злиднях". Юридично кішка не може отримати спадщину, тому було створено трастовий фонд для її фінансової підтримки.
Решту майна, за заповітом, успадкували моделі Карла Лагерфельда, його піар-менеджерка, хрещеник Гадсон, доглядальниця кота і принцеса Кароліна Ганноверська (Кароліна з Монако), що мала дружні стосунки з дизайнером.
Чому немає могили Карла Лагерфельда
Ще за життя дизайнер заявив, що не хоче, аби його поховали. Як він висловився, він "хотів померти, а не бути похованим". Замість традиційного похорону, Лагерфельда кремували без будь-якої публічної церемонії.
Його прах, за його заповітом, мали розвіяти разом з прахом його матері та кота, якщо він на той момент помре — у таємному місці, про яке знають лише близькі. Похорони дизайнер вважав безглуздими.
