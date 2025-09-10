Могили не існує, а мільярдні статки залишив коту: що відомо про місце поховання і долю спадку Карла Лагерфельда

Лагерфельд за життя не хотів, щоб його поховали

Карл Лагерфельд — легендарний німецький модельєр, фотограф і художник, який понад три десятиліття був креативним директором Chanel та Fendi, а також творив під власним брендом. Після смерті він залишив по собі багатомільйонний спадок, як і Джорджо Армані, і пам’ять. Проте не існує місця, куди можна було б прийти віддати шану дизайнеру.

Він помер у віці 85 років від раку. "Телеграф" вирішив з’ясувати, кому дісталися статки і чому не поховали Карла Лагерфельда.

Що відомо про заробітки бренду Karl Lagerfeld

У 2017 році, ще за життя засновника, чисті продажі бренду на американському ринку склали близько 80 млн доларів, з активною присутністю в ключових країнах Близького Сходу, Франції та Німеччині. За даними Celebrity Net Worth, Карл особисто заробляв близько 50 млн доларів на рік, а його власний статок оцінили в 300 млн доларів на момент смерті.

Карл Лагегфельд у молодості. Фото: Getty Images

Після смерті Лагерфельда у 2019 році, бренд не припинив розвиток, а продовжує процвітати — тепер уже без засновника. У 2024–2025 фінансовому році Karl Lagerfeld приніс групі G-III Apparel приблизно 580 млн доларів.

Кому дісталися статки Карла Лагерфельда

Сам Лагерфельд називав спадкоємицею свою кішку Шупетт. У 2015 році він казав, що "той, хто доглядатиме її після мене, не житиме в злиднях". Юридично кішка не може отримати спадщину, тому було створено трастовий фонд для її фінансової підтримки.

Карл Лагерфельд зі своєю кішкою Шупетт

Решту майна, за заповітом, успадкували моделі Карла Лагерфельда, його піар-менеджерка, хрещеник Гадсон, доглядальниця кота і принцеса Кароліна Ганноверська (Кароліна з Монако), що мала дружні стосунки з дизайнером.

Карл Лагерфельд із хрещеником Гадсоном. Фото: Getty Images

Чому немає могили Карла Лагерфельда

Ще за життя дизайнер заявив, що не хоче, аби його поховали. Як він висловився, він "хотів померти, а не бути похованим". Замість традиційного похорону, Лагерфельда кремували без будь-якої публічної церемонії.

Карл Лагерфельд. Фото: Getty Images

Його прах, за його заповітом, мали розвіяти разом з прахом його матері та кота, якщо він на той момент помре — у таємному місці, про яке знають лише близькі. Похорони дизайнер вважав безглуздими.

Раніше "Телеграф" розповідав про молодість Джорджо Армані, який помер 4 вересня 2025 року. Його життя було сповнене трагічних подій — від смерті першого кохання у дитинстві до втрати коханого чоловіка у зрілому віці.