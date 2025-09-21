Была самой богатой женщиной планеты: где похоронена совладелица L’Oréal Лилиан Беттанкур

Лилиан Беттанкур не была из тех, кто заработал миллиарды и успех титаническим трудом

Лилиан Беттанкур – французская бизнес-леди, дочь основателя компании L’Oréal Эжена Шюллера и самая богатая женщина мира в свое время. На момент ее смерти, 21 сентября 2017 года, ее состояние оценивалось примерно в 44 млрд долларов. В отличие от Карла Лагерфельда, свое состояние она не оставила коту.

"Телеграф" по случаю восьмой годовщины со дня смерти Лилиан Беттанкур, решил выяснить, где она похоронена и как выглядит ее могила. Бизнесвумен было 94 года.

Что известно о Лилиан Беттанкур

В компании своего отца, основанной в 1909 году, она начала работать с 15 лет. Сначала Лилиан выполняла простые задачи – смешивала косметические средства, наклеивала этикетки на баночки. Позже девушка приобщилась к управленческой работе и научилась маркетингу. Когда Эжен Шюллер умер, Лилиан унаследовала его долю в бизнесе и стала лицом компании.

Лилиан Беттонкур. Фото: Getty Images

К моменту смерти Лилиан стала не только самой богатой женщиной планеты, но и одной из самых богатых людей мира. К слову, после нее этот "титул" унаследовала ее дочь Франсуаза Бетанкур. В 2023 году состояние наследницы оценили в 80 млрд долларов.

Лилиан Беттанкур с дочерью Франсуазой и ее супругом Жан-Пьером. Фото: Getty Images

Причина смерти и где похоронена Лилиан Беттанкур

Лилиан Беттанкур скончалась в пригороде Парижа, в своем доме в Нее-сюр-Сен. Ее смерть наступила во сне. Известно, что она страдала болезнью Альцгеймера и деменцией. С 2011 года Лилиан юридически была на попечении семьи.

Лилиан Беттонкур. Фото: Getty Images

Похоронена Беттанкур на Старом городском кладбище (Old Communal Cemetery) в Ней-сюр-Сен. Ее могила находится в трехмерном семейном захоронении вместе с отцом Эженом Шюллером и мужем Андре Беттанкуром.

Могила Лилиан Беттанкур, ее отца и мужа

