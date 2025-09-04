Не мав дружин та дітей, але крутив роман з чоловіком: кому дістанеться мільярдна імперія Джорджіо Армані

Особисте життя дизайнер завжди оберігав від публіки

Новина про смерть Джорджіо Армані сколихнула світ моди. Однак разом із нею постало питання про долю імперії та мільярдних статків дизайнера. Власних дітей модельєр не мав, ніколи не був одружений і завжди оберігав приватне життя від уваги ЗМІ.

У житті модельєра особливе місце займав його давній партнер — архітектор і дизайнер Серджіо Галеотті, з яким вони і створили бренд Armani у 1975 році. Його смерть у 1985 році Джорджіо Армані вважав одним із трагічних моментів у кар’єрі та житті.

Щорічно бренд Армані приносить 2,3 млрд (2,7 млрд доларів США). Статки дизайнера Forbes оцінив у 12 млрд доларів. Бізнес включав не лише моду, а й готелі, аксесуари, парфуми, ресторанне та спортивне володіння — яхти і баскетбольну команду "Мілан".

Джорджіо Армані був одним із найбагатших людей в Італії. Фото: Getty Images

Серед родичів, які залишилися у Джорджіо Армані — молодша сестра Розанна, дві племінниці Сільвана і Роберта та племінник Андреа Камерана. Троє останніх займають керівні посади у компанії. Також відомо про Панталео Дель'Орко, який був правою рукою модельєра і вважається членом його родини.

Джорджіо Армані та Панталео Дель'Орко. Фото: Getty Images

Своє майно модельєр ще за життя запланував передати не особі, а структурі — Giorgio Armani Foundation, створеній у 2016 році. Фонд захищатиме бренд, його незалежність і управління компанією після смерті засновника.

За даними, значна частина бренду залишиться під контролем фонду, інша — серед родичів, довірених колег та топменеджерів. В інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera Армані заявив, що після його смерті фондом керуватимуть три партнери, яких він призначив. Однак поки не відомо, про кого саме йшлося.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила українського дизайнера Вороніна і хто успадкував його справу. Він створив цілий "переворот" у світі чоловічих костюмів.