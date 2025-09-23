Американка, яка звинувачувала Байдена у зґвалтуванні, переїхала ближче до Путіна: навіщо їй знадобився паспорт Росії

"Телеграф" розбирався, як американка з проблемним минулим стала інструментом російської пропаганди проти США.

Скандальна американка, яка намагалася знищити політичну кар'єру Джо Байдена звинуваченнями в сексуальному насильстві, знайшла притулок у Росії. Тара Рід, колишня працівниця офісу тодішнього президента США, втекла до Москви і тепер офіційно служить путінському режиму, та ще й з російським паспортом в руках.

"Телеграф" розповідає, як жінка з темним минулим і провальними звинуваченнями стала черговою маріонеткою в руках диктатора і чому Кремль перетворився на звалище для всіх втікачів і аутсайдерів західного світу.

Як колишня помічниця Байдена стала новою підданою хазяїна Кремля

Тара Рід

Александра Тара МакКейб, більш відома як Тара Рід, працювала помічницею в офісі Джо Байдена у 1993 році. Тоді майбутній ще президент США був сенатором від штату Делавер. Жінка не привертала особливої уваги до своєї персони майже три десятиліття. Проте згодом все змінилось.

Сталося це у 2020 році, під час президентських перегонів. Саме тоді Тара Рід заявила, що Байден в 1993 році притиснув її до стіни в коридорі Капітолію і здійснив сексуальне насильство. Кандидат у президенти категорично заперечив ці звинувачення.

Американські ЗМІ почали детально розслідувати заяви Рід. Журналісти виявили серйозні неузгодженості в її розповідях. Зокрема, не знайшлося жодного документа, який підтверджував би скаргу до Конгресу, яку жінка нібито подавала після інциденту. Також виникли питання щодо її освіти та трудової біографії. Тобто йшлося лише про її слова проти слів Байдена. Оскільки жодних доказів протиправного з боку президента не знайшлось, про ситуацію забули.

Американка Тара Рід

Проте не сама Тара Рід. У травні 2023 року жінка раптово заявила про переїзд до Росії. Свій крок вона пояснила загрозою для власної безпеки в США. Рід також висловила бажання отримати російське громадянство, що і сталося. Втім, аж через два роки.

У вересні 2025 року глава РФ Володимир Путін підписав указ про надання Тарі Рід російського громадянства. Відтоді американка офіційно стала підданою держави, яка веде війну проти України. Після переїзду до Москви Рід регулярно з'являлася на заходах разом із російськими чиновниками та пропагандистами. Її історія активно використовується в російських державних медіа як інструмент дискредитації США.

Багата колекція: для чого Путін збирає "втікачів" з усього світу

Тара Рід — не перша і не остання закордонна персона, яка отримала російський паспорт від хазяїна Кремля. Путін давно практикує збирання навколо себе сумнівних особистостей з різних країн світу.

Жерар Депардьє став російським громадянином

Найвідомішим прикладом став французький актор Жерар Депардьє. У 2013 році Депардьє залишив Францію на знак протесту проти високих податків для багатих і прийняв російське громадянство. Зірка французького кіно неодноразово хвалив Путіна і підтримував російську політику. У травні 2025 року Депардьє вже був засуджений до 18 місяців умовного ув'язнення за сексуальне насильство над двома жінками на зйомках фільму в 2021 році.

Стівен Сігал

Ще одним отримувачем російського паспорта став американський актор Стівен Сігал. Зірка бойовиків 1990-х Стівен Сігал у 2016 році отримав російське громадянство особисто з рук Володимира Путіна. На той момент у актора почалися серйозні проблеми в Америці, включно з фінансовими та юридичними труднощами.

Він відомий своєю тривалою проросійською позицією та відкритою підтримкою дій Кремля, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ще у 2014 році, після незаконної анексії Криму, Сігал висловив свою підтримку діям Росії. У 2016 році Стівен Сігал отримав російське громадянство особисто від Володимира Путіна. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, Сігал відвідав тимчасово окуповані території України, зокрема Донецьку та Луганську області. Він зняв пропагандистський фільм під назвою "В ім'я справедливості", в якому повторював основні наративи російської пропаганди, виправдовуючи агресію проти України та звинувачуючи Захід у створенні "нацистського" режиму в Україні.

Сігал відвідав колонію в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, зокрема бійці "Азову", і де стався теракт, організований російськими військами.

Олександр Ревва

Серед нових громадян Росії опинився й український артист Олександр Ревва. Співак, який народився в Донецьку, спочатку не підтримав російську агресію, але згодом змінив позицію і переїхав до РФ.

До 2022 року Олександр Ревва відмовлявся відвідувати окупований Донецьк, де проживає його батько. Це було пов'язано з тим, що він боявся, що після цього його не пустять в Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Ревва опублікував допис в Instagram із закликом "Зупиніть війну!". Ця публікація викликала критику в Росії, і його концерти почали скасовувати. Після цього він, за деякими повідомленнями, виїхав з Росії до Іспанії, але пізніше повернувся. Після повернення він уникав публічних висловлювань на тему війни, хоча продовжив виступати та брати участь у російських телепроєктах. Нещодавно він отримав російське громадянство.

Російські паспорти отримують не лише знаменитості. Кремль масово роздає громадянство жителям тимчасово окупованих територій України. Також російське громадянство надають різним активістам, блогерам та іншим особам, які критикують західні країни або підтримують російську політику.

Інструмент пропаганди та політичних ігор

Історія Тари Рід ідеально вписується в російську пропагандистську машину. Жінка, яка звинувачувала американського президента в сексуальному насильстві, тепер живе в Росії і критикує США. Це дає Кремлю додаткові аргументи для атак на американську владу.

Російські державні медіа регулярно показують Тару Рід як "жертву американського режиму". Її присутність в Росії подають як доказ того, що в США переслідують тих, хто каже правду про владу. Така риторика добре вписується в загальну стратегію Кремля з дискредитації західних демократій.

Одна з версій російських ЗМІ - Тару Рід нібито переслідують через інтерв'ю пропагандистському каналу

Практика надання громадянства сумнівним особистостям служить кільком цілям. По-перше, це створює видимість того, що Росія нібито приваблює людей з усього світу. По-друге, нові громадяни стають інструментами пропаганди і можуть критикувати свої колишні країни від імені Росії. Проте більшість таких "втікачів" мали проблеми на батьківщині. Це можуть бути фінансові труднощі, юридичні проблеми або втрата популярності.

