Ці персонажі давно відомі своєю підтримкою путінського режиму

Сьогодні, 9 травня, у Москві проходить черговий путінський шабаш, присвячений "побєдобєсію" та "демонстрації сили". Іншими словами — Парад до Дня перемоги, який у Росії щороку святкують пишно, доброго і багато.

Серед гостей параду на Червоній площі засвітилися світові політики із "дружніх країн". Наприклад, на "шабаш" прилетів словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо, президент Словенії Александар Вучич і, звичайно, бацька Лукашенко.

Однак були на параді й світові зірки. На червоній площі світив обличчям скандальний американський актор Стівен Сігал, який уже давно славиться своєю любов’ю до Путіна. На фото і відео, що з’явились у мережі, видно, що він сидить на трибуні, спостерігаючи за ходою на Червоній площі.

Російські журналісти також упіймали на відео сербського режисера Еміра Кустуріцу. Він розповів, що без проблем дістався до Москви на парад. Окрім того, на путінському параді побував і американський режисер Олівер Стоун. Він прославився своїми пропагандистськими інтерв’ю з Путіним та документальними матеріалами про Росію та Путіна.

Раніше "Телеграф" розповідав, які іноземні армії взяли участь у параді в Москві. Не лише КНДР та Білорусь.