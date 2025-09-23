Обвинившая Байдена в изнасиловании американка переехала к Путину: зачем ей понадобился паспорт России

"Телеграф" разбирался, как американка с проблемным прошлым стала инструментом российской пропаганды против США.

Скандальная американка, пытавшаяся уничтожить политическую карьеру Джо Байдена обвинениями в сексуальном насилии, нашла убежище в России. Тара Рид, бывшая сотрудница офиса тогдашнего президента США, сбежала в Москву и теперь официально служит путинскому режиму, да еще и с российским паспортом в руках.

"Телеграф" рассказывает, как женщина с темным прошлым и провальными обвинениями стала очередной марионеткой в руках диктатора и почему Кремль превратился в свалку для всех беглецов и аутсайдеров западного мира.

Как бывшая помощница Байдена стала новой подданной хозяина Кремля

Александра Тара МакКейб, более известная как Тара Рид, работала помощницей в офисе Джо Байдена в 1993 году. Тогда будущий президент США был сенатором от штата Делавер. Женщина не привлекала особого внимания к своей персоне почти три десятилетия. Однако со временем все изменилось.

Произошло это в 2020 году, во время президентской гонки. Именно тогда Тара Рид заявила, что Байден в 1993 году прижал ее к стене в коридоре Капитолия и совершил сексуальное насилие. Кандидат в президенты категорически отрицал эти обвинения.

Американские СМИ начали подробно расследовать заявления Рид. Журналисты выявили серьезные неувязки в ее рассказах. В частности, не нашлось ни одного документа, подтверждающего жалобу в Конгресс, которую женщина якобы подавала после инцидента. Также возникли вопросы об ее образовании и трудовой биографии. То есть речь шла только о ее словах против слов Байдена. Поскольку никаких доказательств противоправного президента не нашлось, о ситуации забыли.

Однако не сама Тара Рид. В мае 2023 года женщина внезапно заявила о переезде в Россию. Свой шаг она объяснила угрозой собственной безопасности в США. Рид также выразила желание получить российское гражданство, что и произошло. Впрочем, через два года.

В сентябре 2025 года глава РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства. С тех пор американка официально стала подданным государства, ведущего войну против Украины. После переезда в Москву Род регулярно появлялся на мероприятиях вместе с российскими чиновниками и пропагандистами. Ее история активно используется в российских государственных медиа как инструмент дискредитации США.

Богатая коллекция: для чего Путин собирает "беглецов" со всего мира

Тара Рид – не первая и не последняя зарубежная персона, получившая российский паспорт от хозяина Кремля. Путин давно практикует собирание вокруг себя сомнительных личностей из разных стран мира.

Жерар Депардье стал российским гражданином

Самым известным примером стал французский актер Жерар Депардье. В 2013 году Депардье покинул Францию в знак протеста против высоких налогов для богатых и принял российское гражданство. Звезда французского кино неоднократно хвалил Путина и поддерживал российскую политику. В мае 2025 года Депардье уже был приговорен к 18 месяцам условного заключения за сексуальное насилие над двумя женщинами на съемках фильма в 2021 году.

Стивен Сигал

Еще одним получателем российского паспорта стал американский актер Стивен Сигал. Звезда боевиков 1990-х Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство с рук Владимира Путина. На тот момент у актера начались серьезные проблемы в Америке, включая финансовые и юридические трудности.

Он известен своей продолжительной пророссийской позицией и открытой поддержкой действий Кремля, особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину. Еще в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма, Сигал выразил свою поддержку действиям России. В 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство лично от Владимира Путина. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, Сигал посетил временно оккупированные территории Украины, в частности, Донецкую и Луганскую области. Он снял пропагандистский фильм под названием "Во имя справедливости", в котором повторял основные нарративы российской пропаганды, оправдывая агрессию против Украины и обвиняя Запад в создании "нацистского" режима в Украине.

Сигал посетил колонию в Оленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы "Азова", и где произошел теракт, организованный российскими войсками.

Александр Ревва

Среди новых граждан России оказался и украинский артист Александр Ревва. Родившийся в Донецке певец сначала не поддержал российскую агрессию, но впоследствии изменил позицию и переехал в РФ.

До 2022 Александр Ревва отказывался посещать оккупированный Донецк, где проживает его отец. Это связано с тем, что он боялся, что после этого его не пустят в Украину.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Ревва опубликовал сообщение в Instagram с призывом "Остановите войну!". Эта публикация вызвала критику в России и его концерты начали отменять. После этого он, по некоторым сообщениям, уехал из России в Испанию, но позже вернулся. По возвращении он избегал публичных высказываний по теме войны, хотя продолжил выступать и участвовать в российских телепроектах. Недавно он получил российское гражданство.

Российские паспорта получают не только знаменитости. Кремль массово раздает гражданство жителям временно оккупированных территорий Украины. Также российское гражданство предоставляют разным активистам, блогерам и другим лицам, критикующим западные страны или поддерживающим российскую политику.

Инструмент пропаганды и политических игр

История Тары Рид идеально вписывается в русскую пропагандистскую машину. Женщина, обвинявшая американского президента в сексуальном насилии, теперь живет в России и критикует США. Это дает Кремлю дополнительные аргументы для атак на американские власти.

Российские государственные медиа регулярно показывают Тару Рид как "жертву американского режима". Ее присутствие в России представляют как доказательство того, что в США преследуют тех, кто говорит правду о власти. Такая риторика хорошо вписывается в общую стратегию Кремля по дискредитации западных демократий.

Одна из версий российских СМИ – Тару Рид якобы преследуют из-за интервью пропагандистскому каналу

Практика предоставления гражданства сомнительным личностям служит нескольким целям. Во-первых, это создает видимость того, что Россия якобы привлекает людей со всего мира. Во-вторых, новые граждане становятся инструментами пропаганды и могут критиковать свои бывшие страны от России. Однако большинство таких "беглецов" имели проблемы на родине. Это могут быть финансовые трудности, юридические проблемы или утрата популярности.

