Обвинившая Байдена в изнасиловании американка переехала к Путину: зачем ей понадобился паспорт России
"Телеграф" разбирался, как американка с проблемным прошлым стала инструментом российской пропаганды против США.
Скандальная американка, пытавшаяся уничтожить политическую карьеру Джо Байдена обвинениями в сексуальном насилии, нашла убежище в России. Тара Рид, бывшая сотрудница офиса тогдашнего президента США, сбежала в Москву и теперь официально служит путинскому режиму, да еще и с российским паспортом в руках.
"Телеграф" рассказывает, как женщина с темным прошлым и провальными обвинениями стала очередной марионеткой в руках диктатора и почему Кремль превратился в свалку для всех беглецов и аутсайдеров западного мира.
Как бывшая помощница Байдена стала новой подданной хозяина Кремля
Александра Тара МакКейб, более известная как Тара Рид, работала помощницей в офисе Джо Байдена в 1993 году. Тогда будущий президент США был сенатором от штата Делавер. Женщина не привлекала особого внимания к своей персоне почти три десятилетия. Однако со временем все изменилось.
Произошло это в 2020 году, во время президентской гонки. Именно тогда Тара Рид заявила, что Байден в 1993 году прижал ее к стене в коридоре Капитолия и совершил сексуальное насилие. Кандидат в президенты категорически отрицал эти обвинения.
Американские СМИ начали подробно расследовать заявления Рид. Журналисты выявили серьезные неувязки в ее рассказах. В частности, не нашлось ни одного документа, подтверждающего жалобу в Конгресс, которую женщина якобы подавала после инцидента. Также возникли вопросы об ее образовании и трудовой биографии. То есть речь шла только о ее словах против слов Байдена. Поскольку никаких доказательств противоправного президента не нашлось, о ситуации забыли.
Однако не сама Тара Рид. В мае 2023 года женщина внезапно заявила о переезде в Россию. Свой шаг она объяснила угрозой собственной безопасности в США. Рид также выразила желание получить российское гражданство, что и произошло. Впрочем, через два года.
В сентябре 2025 года глава РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Таре Рид российского гражданства. С тех пор американка официально стала подданным государства, ведущего войну против Украины. После переезда в Москву Род регулярно появлялся на мероприятиях вместе с российскими чиновниками и пропагандистами. Ее история активно используется в российских государственных медиа как инструмент дискредитации США.
Богатая коллекция: для чего Путин собирает "беглецов" со всего мира
Тара Рид – не первая и не последняя зарубежная персона, получившая российский паспорт от хозяина Кремля. Путин давно практикует собирание вокруг себя сомнительных личностей из разных стран мира.
Самым известным примером стал французский актер Жерар Депардье. В 2013 году Депардье покинул Францию в знак протеста против высоких налогов для богатых и принял российское гражданство. Звезда французского кино неоднократно хвалил Путина и поддерживал российскую политику. В мае 2025 года Депардье уже был приговорен к 18 месяцам условного заключения за сексуальное насилие над двумя женщинами на съемках фильма в 2021 году.
Еще одним получателем российского паспорта стал американский актер Стивен Сигал. Звезда боевиков 1990-х Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство с рук Владимира Путина. На тот момент у актера начались серьезные проблемы в Америке, включая финансовые и юридические трудности.
Он известен своей продолжительной пророссийской позицией и открытой поддержкой действий Кремля, особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину. Еще в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма, Сигал выразил свою поддержку действиям России. В 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство лично от Владимира Путина. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, Сигал посетил временно оккупированные территории Украины, в частности, Донецкую и Луганскую области. Он снял пропагандистский фильм под названием "Во имя справедливости", в котором повторял основные нарративы российской пропаганды, оправдывая агрессию против Украины и обвиняя Запад в создании "нацистского" режима в Украине.
Сигал посетил колонию в Оленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы "Азова", и где произошел теракт, организованный российскими войсками.
Среди новых граждан России оказался и украинский артист Александр Ревва. Родившийся в Донецке певец сначала не поддержал российскую агрессию, но впоследствии изменил позицию и переехал в РФ.
До 2022 Александр Ревва отказывался посещать оккупированный Донецк, где проживает его отец. Это связано с тем, что он боялся, что после этого его не пустят в Украину.
После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Ревва опубликовал сообщение в Instagram с призывом "Остановите войну!". Эта публикация вызвала критику в России и его концерты начали отменять. После этого он, по некоторым сообщениям, уехал из России в Испанию, но позже вернулся. По возвращении он избегал публичных высказываний по теме войны, хотя продолжил выступать и участвовать в российских телепроектах. Недавно он получил российское гражданство.
Российские паспорта получают не только знаменитости. Кремль массово раздает гражданство жителям временно оккупированных территорий Украины. Также российское гражданство предоставляют разным активистам, блогерам и другим лицам, критикующим западные страны или поддерживающим российскую политику.
Инструмент пропаганды и политических игр
История Тары Рид идеально вписывается в русскую пропагандистскую машину. Женщина, обвинявшая американского президента в сексуальном насилии, теперь живет в России и критикует США. Это дает Кремлю дополнительные аргументы для атак на американские власти.
Российские государственные медиа регулярно показывают Тару Рид как "жертву американского режима". Ее присутствие в России представляют как доказательство того, что в США преследуют тех, кто говорит правду о власти. Такая риторика хорошо вписывается в общую стратегию Кремля по дискредитации западных демократий.
Практика предоставления гражданства сомнительным личностям служит нескольким целям. Во-первых, это создает видимость того, что Россия якобы привлекает людей со всего мира. Во-вторых, новые граждане становятся инструментами пропаганды и могут критиковать свои бывшие страны от России. Однако большинство таких "беглецов" имели проблемы на родине. Это могут быть финансовые трудности, юридические проблемы или утрата популярности.
