У нас були і є дуже хороші відносини, але... Трамп висловився про Путіна

Американський лідер розчарований главою РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що його відносини з главою Росії Володимиром Путіним "дуже хороші". Проте американський лідер, який заговорив про надання Україні ракет Tomahawk, не розуміє, чому глава Кремля продовжує вести війну проти України, яка негативно впливає на його країну.

Що треба знати:

Трамп вкотре заявив про дружбу з Путіним

На його думку, війна йде для лідера Кремля "дуже погано"

Путін мав завершити війну за тиждень, проте скоро воюватиме вже четвертий рік

Про це Дональд Трамп сказав під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Білому домі. Відео з промови опублікував Forbes Breaking News.

Я дуже розчарований. У нас із Володимиром були дуже хороші відносини. Мабуть, вони й зараз є такими. Я не знаю, чому він продовжує цю війну, яка дуже погано для нього проходить, Дональд Трамп

Трамп та Путін на Алясці. Фото: x.com/WhiteHouse

Економіка Росії руйнується

Президент США додав, що економіка Росії руйнується. За його словами, Путін втратив у війні проти України близько півтора мільйона солдатів. Трамп додав, що лідер Кремля планував завершити війну за тиждень, проте йому доводиться воювати вже скоро четвертий рік.

Ви знаєте, в них довгі черги за бензином зараз у Росії. Довгі черги, хто думав, що таке може статись? І ось раптом їх економіка починає руйнуватися Дональд Трамп

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться у Вашингтоні 17 жовтня.