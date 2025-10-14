Трамп підтвердив зустріч із Зеленським: ЗМІ з'ясували, що вони можуть обговорювати

Зеленський та українська делегація планують багато зустрічей в США, але головним буде візит до Трампа

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні 17 жовтня. Припускається, що у Білому домі вони обговорять постачання Україні нового озброєння, зокрема додаткових комплексів протиповітряної оборони та крилатих ракет.

Що треба знати:

Трамп підтвердив, що зустріч відбудеться вже цієї п'ятниці

Сам Зеленський також підтвердив зустріч: є низка питань, які потрібно обговорювати особисто

Постачання нового озброєння потрібне, щоб змусити російського правителя Путіна сісти за стіл переговорів

Сам Трамп ввечері 13 жовтня підтвердив, що має намір 17 жовтня зустрітися із Зеленським. Під час розмови на борту літака Air Force One Трамп сказав журналістам, що прийме Зеленського у Білому домі.

"Я думаю, що так. Так", — зазначив він, не вдаючись у деталі майбутньої зустрічі.

При цьому американське видання Axios із посиланням на власні джерела пише, що зустріч Трампа та Зеленського буде присвячена тому, яку зброю потрібно постачати Україні. В тому числі буде обговорюватися питання постачань ракет Tomahawk. Один з посадовців підтвердив, що зустріч точно відбудеться, а другий озвучив головну причину.

"Є певні питання, які не можна обговорювати через телефон", — пояснив він.

Сам президент Зеленський також підтвердив 13 жовтня, що зустріч буде та анонсував обговорення з Трампом "низки кроків, які він має намір запропонувати". До США, за словами Зеленського, вирушила українська делегація, яка матиме "кілька інших важливих зустрічей" з оборонними компаніями. Сам Зеленський має намір зустрітися з представниками енергетичних компаній. Але головною темою буде протиповітряна оборона та далекобійні можливості України.

При цьому нещодавно Трамп заявив, що ще не прийняв рішення надати Україні ракети Tomahawk. Він назвав головну умову, яка дозволить Україні отримати це озброєння. За його словами, ракети можна буде постачати, якщо російський правитель Володимир Путін відмовиться від переговорів — тільки тоді можна буде таким чином примусити його до миру.

Тим часом Путін ще на початку жовтня вперше прокоментував можливі постачання Україні американських ракет Tomahawk. Він у традиційній манері заявив, що ракети нібито "не змінять ситуацію на полі бою", хоча змушений був публічно визнати, що це потужне та серйозне озброєння.

При цьому вже відомо, що Україна може отримати від США ще й нову крилату ракету Barracuda і важливі розвідувальні дані. Наслідки такої передачі можуть змінити підходи до ураження енергетичних і промислових цілей у глибині Росії. До речі, в ЗМІ пишуть, що постачання Tomahawk нібито "малоймовірні": в США, мовляв, "не бачать доцільності" в передачі цих ракет.