"Новий крок до ескалації": Трамп назвав головну умову отримання ракет Tomahawk Україною

Трамп заявив, що Путіну варто було б припинити війну, або Україна все ж таки отримає Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не прийняв рішення надати Україні ракети Tomahawk. Він назвав головну умову, яка дозволить Україні отримати це озброєння.

Що треба знати:

Трамп високо оцінив українських військових, які стримують агресію Росії

Трамп не виключив, що поговорить з російським правителем Володимиром Путіним, щоб змусити його піти на мир в Україні

Ракети Tomahawk Україна почне отримувати, якщо Росія відмовиться від мирного врегулювання

Як повідомляє канал Clash Report, Трамп зробив відповідну заяву під час брифінгу 12 жовтня. Він зазначив, що Україна хоче отримати не тільки ракети Tomahawk, але й боєприпаси до систем протиповітряної оборони Patriot.

"Україна дуже потребує ракет Patriot. Вони хотіли б отримати ракети Tomahawk. Побачимо", — сказав він.

Трамп також високо оцінив українську армію, яка стримує російського агресора. За словами президента США, Путіну краще було б якнайскоріше піти на мир в Україні. Трамп не виключив, що йому доведеться говорити про це з російським диктатором.

"Я віддаю належне Україні за те, що вони добре справляються. Вони дуже добрі бійці. Я думаю, що Путін виглядав би чудово, якби він вирішив це питання, і я думаю, що він це зробить. Якщо він цього не зробить, то для нього це буде погано… Можливо, мені доведеться про це поговорити з Росією. "Томагавки" — це новий крок до ескалації. Я можу поговорити з ним. Я можу сказати: "Послухайте, якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм Tomahawk", — резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 9 жовтня зробив кілька гучних заяв. За його словами, Росія планувала захопити Покровськ цієї осені, але ЗСУ зірвали цей план. Також Київ звернувся до США з проханням надати далекобійну зброю — відмови не було. Зокрема президент мав на увазі далекобійні крилаті ракети Tomahawk.

Тим часом Путін ще на початку жовтня вперше прокоментував можливі постачання Україні американських ракет Tomahawk. Він у традиційній манері заявив, що ракети нібито "не змінять ситуацію на полі бою", хоча змушений був публічно визнати, що це потужне та серйозне озброєння.

При цьому вже відомо, що Україна може отримати від США ще й нову крилату ракету Barracuda і важливі розвідувальні дані. Наслідки такої передачі можуть змінити підходи до ураження енергетичних і промислових цілей у глибині Росії. До речі, в ЗМІ пишуть, що постачання Tomahawk нібито "малоймовірні": в США, мовляв, "не бачать доцільності" в передачі цих ракет.