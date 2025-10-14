Трамп втрачає терпець. Яка секретна зброя потрібна Зеленському, аби дотиснути Путіна

На прикладі укладення мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС Трамп побачив важливу річ

Питання завершення війни в Україні загострилось ще більше на тлі укладення мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом. Адже президент США Дональд Трамп, який доклав до цього зусиль, проявляє ще більше нетерпіння щодо позиції Кремля. Однак він розуміє, що все ж існує "секретна зброя", яка може пришвидшити настання миру в Україні.

Що треба знати:

Трамп посприяв укладенню миру між Ізраїлем та ХАМАСом

Путін не досяг цілей в Україні, але до миру його це не спонукає

Нафта й газ дають Росії ресурси для продовження війни, але це можна нівелювати

Як пише The Independent, очільник Росії Володимир Путін не домігся того, що хотів в Україні. Однак укладати мир він не поспішає, що неабияк дратує Трампа.

Адже Трамп на прикладі Сектора Газу та Ізраїлю побачив, що досягти миру навіть в таких умовах можна. Проте хоч війна з ХАМАС й була складна, її не варто порівнювати з війною України та Росії. Бо Кремль та Ізраїль мають разючу відмінність.

Сектор Гази після бойових дій

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зіштовхнувся з громадським опором його кампанії в Газі, яка триває, з боку його власних збройних сил. Ба більше, ООН описала його дії в анклаві як геноцид. Враховуючи це, Ізраїль зіштовхнувся із цілком реальною перспективою міжнародних економічних бойкотів, скорочення інвестицій та санкцій.

Проте Росія має нафту та газ, які допомагають підживлювати війну та триматись на плаву на ринку. А от у Ізраїля такої переваги не було, тому він і зголосився на мирну угоду, на думку видання.

"Зеленському потрібно, щоб Трамп потримав Путіна під ногами справжнього вогню. Білий дім, схоже, повільно рухається у цьому напрямку", — йдеться у матеріалі.

На тлі цього, Трамп та президент України Володимир Зеленський розуміють, що одним з варіантів закінчити війну є дотиснути Кремль. Але, враховуючи попередні санкції, цього не достатньо. Видання додає, що одним з найкращих варіантів для України буде зброя та військова підтримка, які або підштовхнуть до переговорів Москву, або посприяють краху окупантів на полі бою. А останній варіант найбільш позитивний для мирної угоди.

