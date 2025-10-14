Трамп лютує через невдале фото у The Times. Як воно виглядає і що не так

Реакція журналу не забарилась

Президент США Дональд Трамп незадоволений своїм фото, яке The Times поставило на обкладинку та опублікувало у статті. У матеріалі йшлося про завершення війни в Газі та вплив голови Білого дому на це.

Що треба знати:

Трампа обурило фото у статі The Times

Що саме не сподобалось президенту США

Як відреагував журнал

Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social написав, що йому не сподобалось обране журналом The Times фото, адже ракурс знизу невдалий. Окрім того, у президента США є претензія, куди поділось волосся з голови та чому "корона" над нею така маленька.

Допис Трампа

Загалом Трамп більш-менш схвально оцінив саму статтю, а от фото попросив відкликати, себто видалити з мережі.

"Це фото, мабуть, найгірше за весь час. Вони "прибрали" моє волосся, а потім на голові з'явилося щось, що виглядало як корона, що плаває, але надзвичайно маленька. Справді дивно! Я ніколи не любив фотографуватися знизу, але це супер погане фото, і про нього варто згадати", — йдеться у повідомленні.

Фото, яке не сподобалось Трампу

Зауважимо, що "короною" на голові Трамп ймовірніше називає букву "М", яка зображена позаду нього. Дивлячись на обране журналом фото, дійсно можна зрозуміти чому президент США обурений. Адже ракурс знизу досить сильно підкреслив його вік та показав не найкращі сторони. Однак це фото точно привернуло увагу багатьох, чого навряд чи вдалось би досягти використовуючи класичний знімок.

Додамо, що The Times не коментував офіційно цю скаргу Трампа, але зі статті фото видалили досить швидко. Наразі знімок можна побачити лише у пабліках чи інших ЗМІ.

