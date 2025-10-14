"Його поважає Росія". Трамп назвав того, хто може зупинити Путіна

Американський лідер назвав того, хто може стати успішним посередником між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може допомогти у завершенні війни Росії проти України, заявив президент США Дональд Трамп. Він додав, що турецького лідера поважає глава Росії Володимир Путін.

Що треба знати:

Трамп висловив впевненість, що Ердоган здатний допомогти припинити російсько-українську війну

Американський лідер впевнений, що президент Туреччини є авторитетом для Путіна

Глава Білого дому має значний вплив на турецького лідера

Про це президент Штатів сказав в ході брифінгу на борту літака Air Force One, яким повертався до Вашингтону після візиту на Близький Схід, повідомляє "Укрінформ". Трамп ствердно відповів на запитання, чи може президент Туреччини відіграти роль у припиненні війни між Росією та Україною.

Так, Ердоган може. Його поважає Росія. Щодо України — не можу вам сказати, але Путін його поважає. І він мій друг. Знаєте, ви можете зрозуміти чому — я добре ладнаю з тими, хто сильний. Я не ладнаю зі слабкими. Я ладнаю з сильними. Не знаю, чому так, Дональд Трамп

Глава США додав, що коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, Альянс звертається саме до Трампа, щоб знайти порозуміння з турецьким лідером. За участі Трампа, за його словами, "усе вирішується буквально миттєво".

Трамп та Ердоган. Фото: x.com/WhiteHouse

Позиція Ердогана та роль Туреччини у миротворчих зусиллях

Реджеп Тайїп Ердоган бере активну участь у миротворчих зусиллях для завершення війни Росії проти України. Він позиціонує свою країну як надійного посередника. Ердоган має конструктивні відносини як з Києвом, так і з Москвою, тому він неодноразово пропонував і організовував переговорні майданчики.

Перші переговори після початку повномасштабної війни відбулися у Стамбулі навесні 2022 року. Турецьке посередництво також стало вирішальним у Чорноморській зерновій ініціативі (зернового коридору), яка була життєво важливою для глобальної продовольчої безпеки.

Офіційно Анкара підтримує територіальну цілісність України, проте намагається тримати баланс між сторонами. Туреччина уникає приєднання до західних санкцій, що, на її думку, дає їй змогу залишатися ефективним каналом зв'язку.

Ердоган регулярно проводить телефонні переговори з президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Він наполягає на необхідності активізувати дипломатичні зусилля для досягнення "справедливого та стійкого миру".

Як повідомляв "Телеграф", кілька раундів переговорів між представниками Росії та України, після відновлення прямого діалогу влітку 2025 року відбулися саме у Туреччині. Посол України в Туреччині Наріман Джелял назвав дві причини, чому його країна зацікавлена у такій ролі.