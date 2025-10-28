Карма спрацювала? Російський Сахалін сидить без світла, води та опалення – що відомо

Загалом понад 100 тисяч росіян опинилися в темноті, без опалення та без води

Поки російські окупаційні війська намагаються викликати блекаут в Україні, а натомість отримують розбиті дамби та згорілі ТЕЦ, кармічне покарання торкнулося іншого кінця Росії. На острові Сахалін після спалаху відбулося масштабне відключення електропостачання, понад 100 тисяч росіян сидять без світла.

Що треба знати:

Попередньо, повністю виведено з ладу ТЕЦ, яка живила острів, без світла майже все великі населені пункти на Сахаліні

Російські енергетики кажуть, що "спрацювала система захисту"

Ще до цього інциденту мешканці Сахаліну скаржилися на зношену енергетичну інфраструктуру

Згідно із повідомленнями російських ЗМІ, знеструмлення сталося ближче до ночі 27 жовтня (за київським часом). Після незрозумілого спалаху в районі ТЕЦ-1 без світла залишилися великі міста та районні центри Сахаліну — Южно-Сахалінськ, Корсаков, Долинськ, Холмськ, Углегорськ, Олександрівськ-Сахалінський, Смирних, Макаров та Поронайськ.

Загалом — понад 100 тисяч росіян відключені від електропостачання та мають перебої з водою й опаленням (у кого воно там взагалі є, звичайно). Також в мережі вже опублікували відео моменту загадкового спалаху, після якого зникло світло.

"Повідомлення про припинення подачі електроенергії продовжують надходити, вказуючи на величезний характер аварії", – пише одне з російських видань.

При цьому російські енергетики заявили, що нібито сталося "автоматичне спрацювання захисту" (причин спрацювання вони не вказували) та пообіцяли дати світло "через дві години". Проте судячи з повідомлень росЗМІ, обіцянку ніхто не виконав. Натомість енергетики на Сахаліні хіба що констатували ситуацію.

"Внаслідок роботи систем захисту стався поділ Сахалінської енергосистеми на південну та північну частини, з розвантаженням Южно-Сахалінської ТЕЦ-1 до навантаження власних потреб. Сахалінська ДРЕС-2 працює на північний ізольований район", – інформують вони.

При цьому деякі ЗМІ в Росії згадали, що ще до інциденту були аналогічні масові відключення світла — щоправда, без таких "спецефектів". Місцеві мешканці неодноразово скаржилися на проблеми з лініями енергопередач та обладнанням — воно застаріле та максимально зношене. До того ж Сахалін залишається енергетично ізольованим від решти РФ: з 1991 року цю проблему так і не було вирішено.

Южно-Сахалінська ТЕЦ-1, яка живить весь острів (фото: росЗМІ)

Землетрус на Камчатці: що відомо

Нагадаємо, що східним околицям РФ останнім часом не щастить. Так, наприкінці липня цього року півострів Камчатка зазнав найпотужнішого землетрусу за понад півстоліття. Вночі на 30 липня в цьому регіоні сталося відразу два потужні землетруси — силою у 8,7 та 5,8 бала за шкалою Рихтера. Протягом дня 30 липня Камчатку струсонули ще п’ять землетрусів магнітудою 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 та 6,0 — їх було зафіксовано на Камчатці за проміжок у близько 10 хвилин

А 18 вересня Камчатку вчергове сколихнув потужний землетрус. Магнітуда землетрусу склала 7,2 бала за шкалою Ріхтера, через це на Далекому Сході та в США оголосили про загрозу цунамі висотою до 1,5 метра. Кілька російських населених пунктів постраждали через стихійне лихо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як землетрус у Росії вдарив по ядерній тріаді Кремля і чому це на руку Україні. На півострові Камчатка розташована одна з найважливіших військово-морських баз Тихоокеанського флоту Росії.