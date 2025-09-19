Рус

Знову карма: російська Камчатка вже вдруге за місяць страждає від землетрусу (фото, відео)

Антон Корж
Землетрус знову вдарив по Камчатці Новина оновлена 19 вересня 2025, 00:48
Землетрус знову вдарив по Камчатці

На Далекому Сході та в США оголосили про загрозу цунамі

Російську Камчатку 18 вересня вчергове сколихнув потужний землетрус. Це вже другий випадок стихійного лиха у російському регіоні за вересень: минулого разу землетрус стався 13 вересня.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що магнітуда землетрусу склала 7,2 бала за шкалою Ріхтера, через це на Далекому Сході та в США оголосили про загрозу цунамі висотою до 1,5 метра.

Губернатор Камчатки Володимир Солодов підтвердив, що стався землетрус. За його словами, усі екстрені служби в регіоні "переведені в режим підвищеної готовності". Наразі немає інформації про постраждалих, або про суттєві пошкодження. В мережі вже публікують відео з населених пунктів, які зазнали впливу землетрусу. Можна побачити, як хитаються меблі у помешканнях, а в аеропорту вібрація вивела з ладу електронні табло.

Загалом найсильніше землетрус відчули у Петропавловську-Камчатському та Вілючинську (6-7 балів) — в останньому могла знову постраждати військово-морська база РФ у Вілючинській губі. Також поштовхи відчули в Єлизівському та Усть-Камчатському районах — магнітудою від 4 до 6 балів. В регіоні продовжують діяти загрози цунамі та повторних підземних поштовхів.

Нагадаємо, що наприкінці липня цього року Камчатка зазнала найпотужнішого землетрусу за понад півстоліття. Вночі на 30 липня в регіоні сталося відразу два потужні землетруси — силою у 8,7 та 5,8 бала за шкалою Рихтера. Протягом дня 30 липня Камчатку струсонули ще п’ять землетрусів магнітудою 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 та 6,0 — їх було зафіксовано на Камчатці за проміжок у близько 10 хвилин

Раніше "Телеграф" розповідав, як землетрус у Росії вдарив по ядерній тріаді Кремля і чому це на руку Україні. На півострові Камчатка розташована одна з найважливіших військово-морських баз Тихоокеанського флоту Росії.

#Росія #Камчатка