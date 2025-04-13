У Росії в районі ТЕЦ пролунав потужний вибух: з’явилися кадри масштабної пожежі

Момент вибуху також потрапив на камери

У ніч проти 13 квітня в російському Оренбурзі пролунав потужний вибух. Спочатку пропагандистські ресурси повідомляли, що в результаті на Сакмарській ТЕЦ сталася пожежа, а потім уточнили, що нібито горить електропідстанція приблизно за кілометр від ТЕЦ.

Інформація про це з’явилася у Telegram-каналах, а також у МНС Оренбурзької області. Повідомляється, що внаслідок пригоди частина будинків не має електрики.

"Пожежно-рятувальні підрозділи працюють на місці пожежі, що сталася сьогодні вранці на електропідстанції. Постраждалих немає. Наразі відкрите горіння ліквідовано", — повідомили в МНС Оренбурзької област.

Момент вибуху в Оренбурзі попав на відео із камер спостереження. На кадрах можна побачити, що час події — 05:08.

Місцеві ЗМІ також пишуть, що точна адреса електропідстанції, де була пожежа, вулиця Терешкова 150\4. Це місце розташоване приблизно за кілометр від "Сакмарської ТЕЦ".

Оренбург у Росії на карті

Відстань між електропідстанцією та ТЕЦ в Оренбурзі

Сакмарська ТЕЦ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 квітня неподалік російського Саратова стався спалах на території аеропорту. Величезний стовп диму попав на фото та відео.

До цього масштабна пожежа охопила Ростовську область, через що вогонь ледь не спалив три села. При цьому заграва від пожежі була помітна за багато кілометрів від місця загоряння, хоча в місцевих ЗМІ говорили, що площа вогню склала лише кілька сотень квадратних метрів.