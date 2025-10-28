Карма сработала? Российский Сахалин сидит без света, воды и отопления – что известно
В общей сложности более 100 тысяч россиян оказались в темноте, без отопления и без воды
Пока российские оккупационные войска пытаются вызвать блекаут в Украине, а в ответ получают разбитые дамбы и сгоревшие ТЭЦ, кармическое наказание коснулось другого конца России. На острове Сахалин после вспышки произошло масштабное отключение электроснабжения, более 100 тысяч россиян сидят без света.
Что нужно знать:
- Предварительно полностью выведена из строя ТЭЦ, питавшая остров, без света почти все крупные населенные пункты на Сахалине
- Российские энергетики говорят, что "сработала система защиты"
- Еще до этого инцидента жители Сахалина жаловались на изношенную энергетическую инфраструктуру.
Согласно сообщениям российских СМИ, обесточивание произошло ближе к ночи 27 октября (по киевскому времени). После непонятной вспышки в районе ТЭЦ-1 без света остались крупные города и районные центры Сахалина — Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Макаров и Поронайск.
В общем, более 100 тысяч россиян отключены от электроснабжения и имеют перебои с водой и отоплением (у кого оно там вообще есть, конечно). Также в сети уже опубликовали видео момента загадочной вспышки, после которой исчез свет.
"Сообщения о прекращении подачи электроэнергии продолжают поступать, указывая на огромный характер аварии", – пишет одно из российских изданий.
При этом российские энергетики заявили, что якобы произошло "автоматическое срабатывание защиты" (причин срабатывания они не указывали) и пообещали дать свет "через два часа". Однако судя по сообщениям росСМИ, обещание никто не выполнил. В то же время энергетики на Сахалине разве что констатировали ситуацию.
"В результате работы систем защиты произошло разделение Сахалинской энергосистемы на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до загрузки собственных нужд. Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район", — информируют они.
При этом некоторые СМИ в России упомянули, что еще до инцидента были аналогичны массовые отключения света – правда, без таких "спецэффектов". Местные жители неоднократно жаловались на проблемы с линиями энергопередач и оборудованием — устаревшее и максимально изношенное. К тому же Сахалин остается энергетически изолированным от остальной части РФ: с 1991 года эта проблема так и не была решена.
Землетрясение на Камчатке: что известно
Напомним, что восточным окрестностям РФ в последнее время не везет. Так, в конце июля этого года полуостров Камчатка подвергся мощнейшему землетрясению за более, чем полвека. Ночью на 30 июля в этом регионе произошло сразу два мощных землетрясения – силой в 8,7 и 5,8 балла по шкале Рихтера. В течение дня 30 июля Камчатку встряхнули еще пять землетрясений магнитудой 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 и 6,0 — они были зафиксированы на Камчатке за промежуток около 10 минут
А 18 сентября Камчатку в очередной раз тряхануло мощное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 7,2 балла по шкале Рихтера, поэтому на Дальнем Востоке и в США объявили об угрозе цунами высотой до 1,5 метра. Несколько российских населенных пунктов пострадали из-за стихийного бедствия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как землетрясение в России ударило по ядерной триаде Кремля и почему это на руку Украине. На полуострове Камчатка расположена одна из важнейших военно-морских баз Тихоокеанского флота России.