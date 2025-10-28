Карма сработала? Российский Сахалин сидит без света, воды и отопления – что известно

В общей сложности более 100 тысяч россиян оказались в темноте, без отопления и без воды

Пока российские оккупационные войска пытаются вызвать блекаут в Украине, а в ответ получают разбитые дамбы и сгоревшие ТЭЦ, кармическое наказание коснулось другого конца России. На острове Сахалин после вспышки произошло масштабное отключение электроснабжения, более 100 тысяч россиян сидят без света.

Что нужно знать:

Предварительно полностью выведена из строя ТЭЦ, питавшая остров, без света почти все крупные населенные пункты на Сахалине

Российские энергетики говорят, что "сработала система защиты"

Еще до этого инцидента жители Сахалина жаловались на изношенную энергетическую инфраструктуру.

Согласно сообщениям российских СМИ, обесточивание произошло ближе к ночи 27 октября (по киевскому времени). После непонятной вспышки в районе ТЭЦ-1 без света остались крупные города и районные центры Сахалина — Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Макаров и Поронайск.

В общем, более 100 тысяч россиян отключены от электроснабжения и имеют перебои с водой и отоплением (у кого оно там вообще есть, конечно). Также в сети уже опубликовали видео момента загадочной вспышки, после которой исчез свет.

"Сообщения о прекращении подачи электроэнергии продолжают поступать, указывая на огромный характер аварии", – пишет одно из российских изданий.

При этом российские энергетики заявили, что якобы произошло "автоматическое срабатывание защиты" (причин срабатывания они не указывали) и пообещали дать свет "через два часа". Однако судя по сообщениям росСМИ, обещание никто не выполнил. В то же время энергетики на Сахалине разве что констатировали ситуацию.

"В результате работы систем защиты произошло разделение Сахалинской энергосистемы на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до загрузки собственных нужд. Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район", — информируют они.

При этом некоторые СМИ в России упомянули, что еще до инцидента были аналогичны массовые отключения света – правда, без таких "спецэффектов". Местные жители неоднократно жаловались на проблемы с линиями энергопередач и оборудованием — устаревшее и максимально изношенное. К тому же Сахалин остается энергетически изолированным от остальной части РФ: с 1991 года эта проблема так и не была решена.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, питающая весь остров (фото: росСМИ)

Землетрясение на Камчатке: что известно

Напомним, что восточным окрестностям РФ в последнее время не везет. Так, в конце июля этого года полуостров Камчатка подвергся мощнейшему землетрясению за более, чем полвека. Ночью на 30 июля в этом регионе произошло сразу два мощных землетрясения – силой в 8,7 и 5,8 балла по шкале Рихтера. В течение дня 30 июля Камчатку встряхнули еще пять землетрясений магнитудой 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 и 6,0 — они были зафиксированы на Камчатке за промежуток около 10 минут

А 18 сентября Камчатку в очередной раз тряхануло мощное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 7,2 балла по шкале Рихтера, поэтому на Дальнем Востоке и в США объявили об угрозе цунами высотой до 1,5 метра. Несколько российских населенных пунктов пострадали из-за стихийного бедствия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как землетрясение в России ударило по ядерной триаде Кремля и почему это на руку Украине. На полуострове Камчатка расположена одна из важнейших военно-морских баз Тихоокеанского флота России.