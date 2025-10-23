Буде блекаут? Ексміністр енергетики попередив про складну зиму та можливі відключення світла й тепла

Головне завдання цієї зими — не допустити заморожування батарей

В опалювальний сезон 2025–2026 років країна зіткнеться з серйозними викликами. Вони стануть одними з найскладніших у сфері енергозабезпечення.

Таку думку висловив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".

Скоріше за все, в цей опалювальний сезон країна буде в досить серйозній ситуації. Ми вже бачимо, що можуть бути перебої зі світлом і теплопостачанням, — сказав він

Ексміністр підкреслив, що головне завдання — швидко реагувати на можливі перебої, щоб уникнути заморожування систем опалення та забезпечити населення місцями для обігріву.

Потрібно чітко реагувати на такі перерви, щоб ми не заморозили батареї в будинках, щоб люди могли зігрітися й отримати мінімально необхідну допомогу, поки тривають відновлювальні роботи, — наголосив Продан

Він також закликав місцеву владу заздалегідь підготувати та оновити інформацію про "Пункти незламності", аби кожен громадянин знав, де зможе отримати тепло й підтримку під час можливих відключень.

