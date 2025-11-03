Несподіваний "миротворець": близький союзник Росії зголосився "допомогти" з миром в Україні

У Мінську розраховують, що військовослужбовців РБ можуть запросити підтримувати мир та стабільність в Україні

Білорусь, якщо буде потреба, готова розмістити своїх миротворців в Україні. Країна орієнтуватиметься на офіційний запит сторін-учасників конфлікту.

Якщо Київ та Москва будуть згодні на миротворців під егідою Організації Об’єднаних Націй, то сторонам необхідно звернутися до цієї організації. Про це заявив начальник відділу міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій ЗС Білорусі Олексій Скобей.

Що потрібно знати

Білорусь заявила про готовність направити своїх миротворців до України

Для цього потрібен запит сторін конфлікту чи ООН

Остаточне рішення про місію має бути ухвалене Олександром Лукашенком

Після того, як ООН визначить, що Білорусь може брати участь у місії, глава держави Олександр Лукашенко має ухвалити рішення про направлення.

"У будь-якому випадку підготовка буде. Тобто ми не миттєво прямо зараз взяли, зібрали наші речі і полетіли", — розповів Скобей.

Олексій Скобей

Миротворча рота Білорусі

Білоруський миротворець

Миротворча рота (МР) була сформована у 2005 році на базі 103-ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади та входить до складу миротворчих сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Дислокується МР чисельністю 100 військовослужбовців-контрактників у Вітебську. Також до її чисельного складу входять 200 резервістів.

З 2010 по 2023 роки миротворці з РБ брали участь у місії в Лівані, у 2020 році двоє білорусів брали участь у місії ОБСЄ в Україні, у січні 2022 року рота діяла у лавах операції ОДКБ у Казахстані.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наголошував, що Росія ніколи не погодиться з присутністю миротворчих сил країн Європейського Союзу на території України.