Фінанси, аналітика, розвіддані і військова сфера "заточені" на встановлення перемир’я

Заява генсека НАТО Марка Рютте про те, 30 країн ("Коаліція охочих") розробляють гарантії безпеки України, не матиме жодного значення, а захист від чергового нападу Росії — не буде ефективним, доки остаточне рішення не приймуть Сполучені Штати.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів доктор наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський. Він пояснив, чому вирішальною є позиція США.

За його словами, буде так, як скажуть Сполучені Штати Америки, які домінують в НАТО.

— Якщо потрібно буде замінити Марка Рютте, то Марк Рютте піде на пенсію і піде викладачем в університет. А інша людина буде реалізовувати стратегію, яку пропонують Сполучені Штати. Якщо США ідуть на таку глобальну мирну угоду та співпрацю з Російською Федерацією, це означає, що вся структура в Сполучених Штатах вже підлаштована. І фінанси, і аналітика, і розвіддані, і військова сфера, — каже політолог.

На його думку, все це вже проектується під майбутню архітектоніку миру. Тож якщо сторонам не вдасться розвести війська або дотримуватися режиму тиші, то рано чи пізно в Україні з'являться збройний контингент, який і буде спостерігати за цим.

— Миротворчі контингенти для того й потрібні, а також спостерігачі ОБСЄ, ООН (дуже багато цих структур). Тому чому вони не повинні з'явитися в Україні? Ніхто не змушує їх воювати, — пояснює проректор Європейського університету.

За його словами, йому дуже імпонує саме позиція Берліна. Бо за різними договорами, угодами та підписаними документами Німеччина не може бути ядерною державою чи розвивати ядерний потенціал.

— Тому присутність німецьких військ в Україні, це деякою мірою символічно, не будемо це приховувати. По-друге, РФ має з Німеччиною непогані контакти… Для Росії Німеччина приємний партнер. Вони завжди мали гарні відносини, — підсумував Сергій Ягодзінський.

