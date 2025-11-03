Неожиданный "миротворец": близкий союзник России вызвался "помочь" с миром в Украине
В Минске рассчитывают, что военнослужащих РБ могут пригласить поддерживать мир и стабильность в Украине
Беларусь, если будет необходимость, готова разместить своих миротворцев в Украине. Страна будет ориентироваться на официальный запрос сторон-участников конфликта.
Если Киев и Москва будут согласны на миротворцев под эгидой Организации Объединенных Наций, то сторонам необходимо обратиться в данную организацию. Об этом заявил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скобей.
Что нужно знать
- Беларусь заявила о готовности направить своих миротворцев в Украину
- Для этого нужен запрос сторон конфликта или ООН
- Окончательное решение о миссии должно быть принято Александром Лукашенко
После того, если ООН определит, что Беларусь может принимать участие в миссии, глава государства Александр Лукашенко должен принять решение о направлении.
"В любом случае подготовка будет. То есть мы не моментально вот прямо сейчас взяли, собрали наши вещи и полетели", — рассказал Скобей.
Миротворческая рота Беларуси
Миротворческая рота (МР) была сформирована в 2005 году на базе 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и входит в состав миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Дислоцируется МР численностью в 100 военнослужащих-контрактников в Витебске. Также в ее численный состав входят 200 резервистов.
С 2010 по 2023 годы миротворцы из РБ принимали участие в миссии в Ливане, в 2020 году двое белорусов участвовали в миссии ОБСЕ в Украине, в январе 2022 года рота действовала в рядах операции ОДКБ в Казахстане.
Напомним, как писал "Телеграф", ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивал, что Россия никогда не согласится с присутствием миротворческих сил стран Европейского Союза на территории Украины.