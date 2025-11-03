Неожиданный "миротворец": близкий союзник России вызвался "помочь" с миром в Украине

В Минске рассчитывают, что военнослужащих РБ могут пригласить поддерживать мир и стабильность в Украине

Беларусь, если будет необходимость, готова разместить своих миротворцев в Украине. Страна будет ориентироваться на официальный запрос сторон-участников конфликта.

Если Киев и Москва будут согласны на миротворцев под эгидой Организации Объединенных Наций, то сторонам необходимо обратиться в данную организацию. Об этом заявил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скобей.

Что нужно знать

Беларусь заявила о готовности направить своих миротворцев в Украину

Для этого нужен запрос сторон конфликта или ООН

Окончательное решение о миссии должно быть принято Александром Лукашенко

После того, если ООН определит, что Беларусь может принимать участие в миссии, глава государства Александр Лукашенко должен принять решение о направлении.

"В любом случае подготовка будет. То есть мы не моментально вот прямо сейчас взяли, собрали наши вещи и полетели", — рассказал Скобей.

Миротворческая рота (МР) была сформирована в 2005 году на базе 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и входит в состав миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Дислоцируется МР численностью в 100 военнослужащих-контрактников в Витебске. Также в ее численный состав входят 200 резервистов.

С 2010 по 2023 годы миротворцы из РБ принимали участие в миссии в Ливане, в 2020 году двое белорусов участвовали в миссии ОБСЕ в Украине, в январе 2022 года рота действовала в рядах операции ОДКБ в Казахстане.

Напомним, как писал "Телеграф", ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивал, что Россия никогда не согласится с присутствием миротворческих сил стран Европейского Союза на территории Украины.