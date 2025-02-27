Заступився за Україну? Лукашенко висловився щодо мирних перемовин

Президент Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який нещодавно знову нібито "переміг" на виборах, під час нещодавнього інтерв'ю зазначив, що питання щодо завершення війни в Україні не розглядатимуться без участі самої України.

За інформацією білоруського агентства "Белта", журналісти поцікавилися у Лукашенка про зміст його розмов із Путіним стосовно переговорів із США.

"Потім він продовжив говорити, що українці й Зеленський ображаються, що їх не покликали в Саудівську Аравію. Каже: "Навіщо кликати, якщо там питання були Росії і США. Там тільки побіжно торкнулися на цих переговорах питання України. Тому навіщо було кликати Україну". Але про це вже і Трамп сказав, у цьому ключі. Коли будуть вирішуватися питання України, я думаю, без України ці питання ніхто вирішувати не буде", — розповів Лукашенко.

Білоруський лідер також наголосив, що Росія ніколи не погодиться на присутність миротворчих сил країн Європейського Союзу на території України. Втім, думки щодо розміщення миротворців в Україні розділяються і в Європі. Великобританія не раз виступала за їх відправлення, а такі країни як Польща, Іспанія та Румунія категорично проти.

Також, нагадаємо, нещодавно Нідерланди заявили, що готові відправити миротворців до України після війни.