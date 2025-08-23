"Дорого обійдеться": Кулеба відверто про відправку іноземних миротворців в Україну

Домовитися з Росією про гарантії безпеки для України буде непросто

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що ні ЄС, ні ООН, ні інші держави не надішлють миротворців в Україну, а головні зусилля мають бути спрямовані на підтримку української армії. Він говорить, що російська сторона вже намагається зірвати потенційні ідеї щодо безпекових гарантій.

В інтерв'ю "Громадському радіо" він пояснив, чому поняття "миротворців" на українській території залишається нереалістичним. Він підкреслив, що, хоча обговорення і сприяє зростанню шансу України на членство в Альянсі, реального розгортання сил на фронті не передбачається.

Про те, чому миротворці в Україні — нереалістична ідея

На його думку, жодна країна не захоче розміщувати своїх військових на лінії фронту між двома арміями, які мають бойовий досвід і високий рівень озброєння. Він пояснив, що миротворці — це політичний сигнал, але на практиці вони не зможуть вплинути на хід бойових дій.

На таку лінію фронту вартість цієї місії буде настільки шаленою, що легше всі ці гроші дати українській армії Дмитро Кулеба

Про гарантії безпеки й переговори

Кулеба підкреслив, що Росія намагатиметься блокувати будь-які сильні безпекові гарантії для України, навіть якщо не буде брати формальної участі в обговореннях.

Росіяни вимагатимуть зняти ті пункти, які вважають для себе "червоними лініями", і частина партнерів може на це погоджуватись, аби уникнути ескалації колишній міністр закордонних справ України про гарантії безпеки

"Два вирішальні тижні" — вже чотири роки

Кулеба нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення українцям не раз обіцяли "вирішальні два тижні".

Політично правильно говорити про дедлайни, але жоден з них не був дотриманий. Потрібно чесно визнати: швидкої формули перемоги не існує Дмитро Кулеба

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Пекін заявив про потенційну готовність направити військові підрозділи до України для участі в миротворчій місії. Однак така ініціатива викликала суперечливу реакцію в європейських столицях, адже китайська сторона висунула жорстку умову, без виконання якої її участь неможлива.