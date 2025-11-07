Дві різні людини: як виглядає соратниця Януковича Ганна Герман після пластики і з новою стрижкою

Політик не перестає дивувати змінами у зовнішності

Ганна Герман — одіозна українська політикиня, яка була вірною соратницею президента Януковича. Вона, ще будучи при владі, уславилася великою модницею і любителькою дорогих брендів. А з віком захопилася послугами пластичних хірургів та косметологів. Результати її спроб зупинити старіння просто вражають.

"Телеграф" розповість, коли востаннє публічно бачили Ганну Герман і як вона виглядає після всіх зовнішніх змін та з новою стрижкою.

Ганна Герман — як вона тепер виглядає?

Ганну Герман українці пам’ятають, як вірну соратницю Януковича, яка спочатку була його прес-секретаркою, а потім стала заступницею голови його адміністрації. А у 2007 році Герман була обрана депутаткою Верховної Ради від "Партії регіонів". Проте після втечі Януковича політик поступово зникла із публічного простору.

Востаннє Ганну Герман бачили на молитовному сніданку у Вашингтоні у лютому 2025 року. Там вона поспілкувалася з колишніми колегами-депутатами з України, зокрема і ще з однією парламентською модницею Юлією Тимошенко.

Однак фото з Герман тоді розбурхали соцмережі, адже вона була зовсім не схожа на себе. На публіці експолітикиня з’явилася з короткою стрижкою-каре та перекроєним обличчям, в яккому важко було впізнати колишню Ганну Герман.

Як видно на знімках, ексрегіоналка з’явилася на публіці у суворому чорному костюмі з дорогоцінною брошкою на лацкані піджака та великим хрестиком, інкрустованим камінням. Половину обличчя Герман закривали масивні окуляри у чорній оправі.

Зазначимо, що зараз Ганні Герман 66 років. В останні роки вона відійшла від політичної діяльності і рідко з’являється у медіа. А під час повномасштабної війни в Україні ексрегіоналка, вірогідно, живе за кордоном.

