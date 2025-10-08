Хвороба Трампа прогресує? На нових фото у президента США помітили дивну опухлість ніг
У мережі вважають, що серцево-судинна хвороба президента прогресує
Дональд Трамп — найстарший зі всіх президентів США політик, який вступив на посаду. Стан його здоров’я останнім часом все частіше викликає суперечки у мережі. А днями під час зустрічі Трампа з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на фото з Овального кабінету помітили, що у президента сильно опухлі щиколотки.
Як пише ірландський таблоїд Irish Star, на свіжих фотографіях 79-річного президента видно, що його щиколотки, які виглядають з-під чорних туфель, прихованих під чорними шкарпетками, сильно збільшені. Це, як стверджує видання, стало черговим підтвердженням того, що стан Трампа, пов’язаний із хронічною венозною недостатністю, не показує явних ознак покращення, а навіть навпаки — може прогресувати.
Варто зазначити, що підтвердження діагнозу "серцево-судинне захворювання" у Трампа оприлюднила у липні 2025 року прес-секретарка Керолайн Лівітт. При цьому у Білому домі стверджували, що стан здоров’я у президента відмінний і він перебуває "у чудовій формі".
У той же час, занепокоєння користувачів мережі викликали синці на тильній стороні долоні Трампа, які неодноразово в нього помічали в останні місяці. Крім того, минулого місяця американський лідер мав помітне обвисання однієї сторони обличчя, що викликало чутки про можливий мікроінсульт.
Раніше "Телеграф" розповідав, що до мережі потрапило фото пристрасного поцілунку Трампа з Меланією. У мережі жартують, що краще б вона одягла широкий капелюх.