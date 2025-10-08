Хвороба Трампа прогресує? На нових фото у президента США помітили дивну опухлість ніг

У мережі вважають, що серцево-судинна хвороба президента прогресує

Дональд Трамп — найстарший зі всіх президентів США політик, який вступив на посаду. Стан його здоров’я останнім часом все частіше викликає суперечки у мережі. А днями під час зустрічі Трампа з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на фото з Овального кабінету помітили, що у президента сильно опухлі щиколотки.

Як пише ірландський таблоїд Irish Star, на свіжих фотографіях 79-річного президента видно, що його щиколотки, які виглядають з-під чорних туфель, прихованих під чорними шкарпетками, сильно збільшені. Це, як стверджує видання, стало черговим підтвердженням того, що стан Трампа, пов’язаний із хронічною венозною недостатністю, не показує явних ознак покращення, а навіть навпаки — може прогресувати.

Зустріч Трампа з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що підтвердження діагнозу "серцево-судинне захворювання" у Трампа оприлюднила у липні 2025 року прес-секретарка Керолайн Лівітт. При цьому у Білому домі стверджували, що стан здоров’я у президента відмінний і він перебуває "у чудовій формі".

У мережі почали обговорювати опихлі ноги Трампа. Фото: Getty Images

У той же час, занепокоєння користувачів мережі викликали синці на тильній стороні долоні Трампа, які неодноразово в нього помічали в останні місяці. Крім того, минулого місяця американський лідер мав помітне обвисання однієї сторони обличчя, що викликало чутки про можливий мікроінсульт.

Стан здоров’я президента США викликає занепокоєння користувачів. Фото: Getty Images

