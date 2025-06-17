Як Україна збиває "Шахеди": які засоби найефективніші і скільки їх у нас
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Більшість "шахедів" зараз збивають мобільні вогневі групи
У ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак дронами та ракетами з початку року. Ворог випустив по Україні 440 Shahed і 32 ракети, значну частину — по столиці. Частина безпілотників прорвалася до житлових масивів, удари ворога забрали життя 20 людей.
"Телеграф" з’ясовував, який засіб найкраще працює проти "Шахедів" і наскільки забезпечена цими засобами Україна.
Більшість "шахедів" зараз збивають мобільні вогневі групи (МВГ). Це невеликі підрозділи, які швидко реагують на повітряну загрозу — перехоплюють БПЛА ще на підльоті до критичних об’єктів. До складу такої групи зазвичай входить від 3 до 6 військовослужбовців. Вони пересуваються на пікапах або легкових авто, обладнаних для стрільби.
Основне озброєння МВГ:
- Кулемети калібру 12,7 мм (ДШК, Browning M2)
- Зенітні установки ЗУ-23-2
- ПЗРК ("Ігла", "Стінгер")
- Тепловізори, прилади нічного бачення
- Системи зв’язку та ситуаційної обізнаності
Цілі виявляють переважно візуально або за допомогою тепловізорів. У середньому саме мобільні вогневі групи знищують до 60–70% "шахедів", особливо вночі, коли вони найактивніше атакують.
Які ще засоби застосовують проти "шахедів" і як вони працюють
Проти "Шахедів" Україна застосовує багаторівневу систему захисту: від ручної зброї до потужних ЗРК.
Автоматизовані турелі SkySentinel (в перекладі назва зброї означає "Небесний страж" — Ред.) — це українська розробка, яка поєднує штучний інтелект, тепловізори, кулемети та радари. Система може самостійно виявляти й знищувати повітряні цілі без участі людини. За даними видання BusinessInsider, станом на кінець травня 2025 року вона вже збила щонайменше 6 Shahed під час бойових застосувань.
Радіоелектронна боротьба — не менш важлива складова. Найвідоміша українська система "Bukovel-AD" може виявляти дрони на відстані до 100 км та глушити їх в радіусі до 20 км.
Є також легкі рюкзакові РЕБ‑системи від компаній Kvertus, Piranha та інших.
"Ці РЕБ (Kvertus LTEJ MIRAGE та Kvertus MS AZIMUTH — Ред.) виявляють дрони, які рухаються та перебивають сигнал. Вони можуть впливати на щільний сигнал дрона на відстані 2-3 км", — розповів "Телеграфу" СЕО компанії KVERTUS Ярослав Філімонов.
Завдяки таким РЕБ-системам щодня приблизно третина (30–40 %) дронів, які ворог запускає по українських містах, ефективно глушиться. Наприклад, 17 червня під час масованої атаки росіян на Україну із 428 ракет та дронів 166 було локаційно втрачено — тобто, подавлено системами РЕБ.
Дрони‑перехоплювачі — ще одне рішення. Українські БПЛА нового покоління можуть самостійно знаходити та знищувати навіть модернізовані "шахеди" у повітрі, причому на будь-якій висоті.
"Зараз важливо масштабувати кількість цих дронів плюс додатково навчити особовий склад працювати на тих самих дронах-перехоплювачах для того, щоб збивати відповідно ворожі дрони", — сказав "Телеграфу" командир 429-го окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко (позивний "Ахілес").
Системи ППО типу IRIS‑T SLM — ефективні, але дуже дорогі. Одна ракета може коштувати до $1 мільйона. Тому їх використовують для захисту критичної інфраструктури, а не для знищення кожного дрона.
Найкращі результати дає комбіноване використання автоматизованих турелей, систем РЕБ і дронів‑перехоплювачів.
Що найкраще працює на практиці
Найекономнішими й ефективними проти "Шахедів" виявилися РЕБ та AI‑турелі. Вони працюють без залучення дорогої ракетної зброї, не потребують великої логістики й можуть діяти цілодобово.
За співвідношенням "ціна – результат" саме SkySentinel та Bukovel-AD називають оптимальними засобами. Перший коштує близько 150 000 доларів, а Shahed — близько 50–80 000 доларів. Це вигідніше, ніж витрачати мільйонну ракету на дрон.
Скільки таких засобів має Україна
За даними з відкритих джерел:
- Систем SkySentinel та систем Bukovel-AD — у відкритому доступі немає даних про те, скільки таких засобів боротьби з шахедами має Україна. Проте відомо, що на офіційній фандрейзинговій платформі України United24 збирали 1,5 млн USD на 10 таких AI‑турелей (≈ 150 000 USD кожна). На сьогодні уже зібрано понад 1 млн 204 тис. доларів.
- Систем РЕБ різних видів (рюкзаки, мобільні станції, стаціонарні рішення) — сотні, і їхнє виробництво постійно продовжується.
- DroneShield (Австралія) поставив Україні понад 1 000 пристроїв для глушіння дронів, пише The Australian.
- IRIS-T — за даними TheDefensePost та Reuters, наразі Україна має ≈ 16 IRIS‑T систем (SLM+SLS комбінація). Ще 4 нових системи очікуються до кінця 2025 року.
Що кажуть експерти
Авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап у коментарі "Телеграфу" пояснив, чому Україні не вдається збивати всі "шахеди" і чим їх збивати найефективніше. На його думку, головна проблема — відсутність цілісної концепції протидії, яка б об'єднувала зусилля сил ППО, армійської авіації, мобільних вогневих груп та ДФТГ.
"Шахеди" полетіли — будемо збивати… Чим збивати?" — описав Криволап нинішній підхід.
За його словами, раніше в Україні вдавалося знищувати до 95–100% "шахедів", але з часом РФ адаптувалася — почала краще планувати атаки, використовувати технічні новації, зокрема антени CRPA, що зменшили ефективність українських систем радіоелектронної боротьби.
"Раніше, коли включався РЕБ, це було помітно по навігаторах. А зараз я такої картинки давно не бачу", — констатував експерт.
Також він наголосив, що відповідальність за збиття БпЛА розмита — немає чіткої структури, яка координує дії всіх підрозділів.
"Хто відповідає за те, що "Шахед" прилетів і щось вразив? А ніхто", — сказав Криволап.
Найефективнішим засобом боротьби з дронами-камікадзе він назвав легкомоторну авіацію з тепловізором і озброєнням — або дронами-перехоплювачами, або малими ракетами, наприклад, естонськими Mark-1.
"Такий літак може досить довго патрулювати повітря… Йому можна причепити радар або отримувати дані з землі через Link-16 — це вже працює", — пояснив аналітик.
Криволап додав, що "гаражники" не мають достатньо ресурсів для серійного виробництва таких рішень, а державні оборонні структури, за його словами, показують неспроможність.
На завершення експерт підкреслив, що росіяни щомісяця виробляють близько 2700 "шахедів" і накопичують їх для масованих атак. Україна ж повинна діяти на випередження:
"Треба переглянути концепцію. Як ми будуємо цю оборону? Що нам потрібно? Які виклики нас очікують?" — підсумував Криволап.
Свою оцінку ситуації "Телеграфу" також надав авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. За його словами, ефективну боротьбу з "шахедами" можуть забезпечити зенітні ракети та артилерійські системи з радіолокаційним або оптоелектронним наведенням. Проте таких засобів в Україні замало.
А щодо того, чому ЗСУ стали збивати менше БПЛА, ніж раніше, експерт пояснив просто: "Знизилась ефективність мобільних груп через збільшення висоти польоту "шахедів"".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Київ був під ударом сотень дронів. Ми розповідали, скільки ще Росія може "кошмарити" столицю.