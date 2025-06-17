Як Україна збиває "Шахеди": які засоби найефективніші і скільки їх у нас

Більшість "шахедів" зараз збивають мобільні вогневі групи

У ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак дронами та ракетами з початку року. Ворог випустив по Україні 440 Shahed і 32 ракети, значну частину — по столиці. Частина безпілотників прорвалася до житлових масивів, удари ворога забрали життя 20 людей.

"Телеграф" з’ясовував, який засіб найкраще працює проти "Шахедів" і наскільки забезпечена цими засобами Україна.

Більшість "шахедів" зараз збивають мобільні вогневі групи (МВГ). Це невеликі підрозділи, які швидко реагують на повітряну загрозу — перехоплюють БПЛА ще на підльоті до критичних об’єктів. До складу такої групи зазвичай входить від 3 до 6 військовослужбовців. Вони пересуваються на пікапах або легкових авто, обладнаних для стрільби.

Основне озброєння МВГ:

Кулемети калібру 12,7 мм (ДШК, Browning M2)

Зенітні установки ЗУ-23-2

ПЗРК ("Ігла", "Стінгер")

Тепловізори, прилади нічного бачення

Системи зв’язку та ситуаційної обізнаності

Цілі виявляють переважно візуально або за допомогою тепловізорів. У середньому саме мобільні вогневі групи знищують до 60–70% "шахедів", особливо вночі, коли вони найактивніше атакують.

Які ще засоби застосовують проти "шахедів" і як вони працюють

Проти "Шахедів" Україна застосовує багаторівневу систему захисту: від ручної зброї до потужних ЗРК.

Автоматизовані турелі SkySentinel (в перекладі назва зброї означає "Небесний страж" — Ред.) — це українська розробка, яка поєднує штучний інтелект, тепловізори, кулемети та радари. Система може самостійно виявляти й знищувати повітряні цілі без участі людини. За даними видання BusinessInsider, станом на кінець травня 2025 року вона вже збила щонайменше 6 Shahed під час бойових застосувань.

Турель Sky Sentinel / Фото: Микита Шандиба

Турель Sky Sentinel керується автоматикою / Фото: Микита Шандиба

Радіоелектронна боротьба — не менш важлива складова. Найвідоміша українська система "Bukovel-AD" може виявляти дрони на відстані до 100 км та глушити їх в радіусі до 20 км.

Українські антидронний комплекс «Bukovel-AD»

Комплекс РЕБ з БПЛА "Bukovel-AD R4"

Є також легкі рюкзакові РЕБ‑системи від компаній Kvertus, Piranha та інших.

Комплекс РЕБ Piranha AVD 360

РЕБ Kvertus

"Ці РЕБ (Kvertus LTEJ MIRAGE та Kvertus MS AZIMUTH — Ред.) виявляють дрони, які рухаються та перебивають сигнал. Вони можуть впливати на щільний сигнал дрона на відстані 2-3 км", — розповів "Телеграфу" СЕО компанії KVERTUS Ярослав Філімонов.

Завдяки таким РЕБ-системам щодня приблизно третина (30–40 %) дронів, які ворог запускає по українських містах, ефективно глушиться. Наприклад, 17 червня під час масованої атаки росіян на Україну із 428 ракет та дронів 166 було локаційно втрачено — тобто, подавлено системами РЕБ.

Зведення Повітряних сил ЗСУ станом на ранок 17 червня

Дрони‑перехоплювачі — ще одне рішення. Українські БПЛА нового покоління можуть самостійно знаходити та знищувати навіть модернізовані "шахеди" у повітрі, причому на будь-якій висоті.

"Зараз важливо масштабувати кількість цих дронів плюс додатково навчити особовий склад працювати на тих самих дронах-перехоплювачах для того, щоб збивати відповідно ворожі дрони", — сказав "Телеграфу" командир 429-го окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко (позивний "Ахілес").

Системи ППО типу IRIS‑T SLM — ефективні, але дуже дорогі. Одна ракета може коштувати до $1 мільйона. Тому їх використовують для захисту критичної інфраструктури, а не для знищення кожного дрона.

ЗРК IRIS-T SLS

Найкращі результати дає комбіноване використання автоматизованих турелей, систем РЕБ і дронів‑перехоплювачів.

Що найкраще працює на практиці

Найекономнішими й ефективними проти "Шахедів" виявилися РЕБ та AI‑турелі. Вони працюють без залучення дорогої ракетної зброї, не потребують великої логістики й можуть діяти цілодобово.

За співвідношенням "ціна – результат" саме SkySentinel та Bukovel-AD називають оптимальними засобами. Перший коштує близько 150 000 доларів, а Shahed — близько 50–80 000 доларів. Це вигідніше, ніж витрачати мільйонну ракету на дрон.

Скільки таких засобів має Україна

За даними з відкритих джерел:

Систем SkySentinel та систем Bukovel-AD — у відкритому доступі немає даних про те, скільки таких засобів боротьби з шахедами має Україна. Проте відомо, що на офіційній фандрейзинговій платформі України United24 збирали 1,5 млн USD на 10 таких AI‑турелей (≈ 150 000 USD кожна). На сьогодні уже зібрано понад 1 млн 204 тис. доларів.

та — у відкритому доступі немає даних про те, скільки таких засобів боротьби з шахедами має Україна. Проте відомо, що на офіційній фандрейзинговій платформі України United24 збирали на 10 таких AI‑турелей (≈ 150 000 USD кожна). На сьогодні уже зібрано понад 1 млн 204 тис. доларів. Систем РЕБ різних видів (рюкзаки, мобільні станції, стаціонарні рішення) — сотні , і їхнє виробництво постійно продовжується.

(рюкзаки, мобільні станції, стаціонарні рішення) — , і їхнє виробництво постійно продовжується. DroneShield (Австралія) поставив Україні понад 1 000 пристроїв для глушіння дронів, пише The Australian.

поставив Україні понад для глушіння дронів, пише The Australian. IRIS-T — за даними TheDefensePost та Reuters, наразі Україна має ≈ 16 IRIS‑T систем (SLM+SLS комбінація). Ще 4 нових системи очікуються до кінця 2025 року.

Що кажуть експерти

Авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап у коментарі "Телеграфу" пояснив, чому Україні не вдається збивати всі "шахеди" і чим їх збивати найефективніше. На його думку, головна проблема — відсутність цілісної концепції протидії, яка б об'єднувала зусилля сил ППО, армійської авіації, мобільних вогневих груп та ДФТГ.

"Шахеди" полетіли — будемо збивати… Чим збивати?" — описав Криволап нинішній підхід.

За його словами, раніше в Україні вдавалося знищувати до 95–100% "шахедів", але з часом РФ адаптувалася — почала краще планувати атаки, використовувати технічні новації, зокрема антени CRPA, що зменшили ефективність українських систем радіоелектронної боротьби.

"Раніше, коли включався РЕБ, це було помітно по навігаторах. А зараз я такої картинки давно не бачу", — констатував експерт.

Також він наголосив, що відповідальність за збиття БпЛА розмита — немає чіткої структури, яка координує дії всіх підрозділів.

"Хто відповідає за те, що "Шахед" прилетів і щось вразив? А ніхто", — сказав Криволап.

Найефективнішим засобом боротьби з дронами-камікадзе він назвав легкомоторну авіацію з тепловізором і озброєнням — або дронами-перехоплювачами, або малими ракетами, наприклад, естонськими Mark-1.

"Такий літак може досить довго патрулювати повітря… Йому можна причепити радар або отримувати дані з землі через Link-16 — це вже працює", — пояснив аналітик.

Криволап додав, що "гаражники" не мають достатньо ресурсів для серійного виробництва таких рішень, а державні оборонні структури, за його словами, показують неспроможність.

На завершення експерт підкреслив, що росіяни щомісяця виробляють близько 2700 "шахедів" і накопичують їх для масованих атак. Україна ж повинна діяти на випередження:

"Треба переглянути концепцію. Як ми будуємо цю оборону? Що нам потрібно? Які виклики нас очікують?" — підсумував Криволап.

Свою оцінку ситуації "Телеграфу" також надав авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. За його словами, ефективну боротьбу з "шахедами" можуть забезпечити зенітні ракети та артилерійські системи з радіолокаційним або оптоелектронним наведенням. Проте таких засобів в Україні замало.

А щодо того, чому ЗСУ стали збивати менше БПЛА, ніж раніше, експерт пояснив просто: "Знизилась ефективність мобільних груп через збільшення висоти польоту "шахедів"".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Київ був під ударом сотень дронів. Ми розповідали, скільки ще Росія може "кошмарити" столицю.