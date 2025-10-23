Шахеди стали літати на рівні багатоповерхівок: з'явилось пояснення зниженню висоти

Експерт назвав причину, чому дрони почали літати дуже низько

Що потрібно знати:

Малі висоти (20–500 м) та маскування ландшафтом дозволяють "Шахедам" уникати класичних РЛС.

Сучасні дрони можуть міняти ціль, обмінюватися даними між собою та літати в поганих погодних умовах.

Низький політ знижує шанси виявлення, але робить дрони вразливішими для мобільних вогневих груп.

В останні тижні в соцмережах активно обговорюють відео, на яких дрони "Шахед" пролітають дуже низько, іноді зачіпаючи дерева. Це значно ускладнює їх збивання.

"Телеграф" звернувся за коментарем до заступника генерального директора компанії з виробництва РЕБ та авіаційного експерта Анатолія Храпчинського. Він наголосив, що це не нова тактика росіян.

За словами фахівця, дрони й раніше літали низько, але зараз це стало помітніше через більшу кількість відео з місць атак.

Насправді, вони використовували і раніше малі висоти. Тому що до 50–500 метрів — це проміжок, де класичні системи радіолокації практично не бачать повітряних цілей таких, як маленький "Шахед", — пояснив він

Анатолій Храпчинський

За словами Храпчинського, дрони намагаються обходити українські радари, використовуючи особливості місцевості. "Вони використовують 50, 20 метрів і використовують ландшафти, наприклад, русла річок, для того, щоб оминати можливі системи радіолокації. У нас є певні рішення, які допомагають виявляти, але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що ворог шукає малу висоту, там, де немає мобільних вогневих груп", — зазначив експерт.

Водночас він наголошує, що у містах низька висота польоту допомагає ворогу досягати цілей навіть у разі збоїв. "У місті вони використовують малу висоту виключно для того, щоби у разі, наприклад, там, якогось неспрацювання, або ще чогось, все одно виконати свою задачу — тобто вразити якусь ділянку, будинок цільовий, або мати супутні наслідки", — додав Храпчинський.

Він також зауважив, що сучасні дрони стали технологічно складнішими.

Деякі "Шахеди" вже можуть змінювати ціль, тому що у них раніше закладено декілька цілей. Плюс, вони хочуть вибудувати таку, умовно кажучи, мережу за рахунок "Шахедів", яка дозволяє їм обмінюватися між собою інформацією — умовно, Wi-Fi-мости, — пояснив експерт

Храпчинський наголосив, що нинішні модифікації дронів істотно відрізняються від тих, які Росія застосовувала раніше. "Той "Шахед", який був перший, і той, який зараз — це два різних борти. Зовнішній вигляд тільки залишився. Вони зараз можуть літати в поганих метеоумовах, під час наліпання снігу, тому що сервоприводи, які керують рулями, захищені. Тобто вони можуть літати вже в поганих метеоумовах", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, російський режим планує до кінця 2025 року значно наростити випуск ударних безпілотників "Шахед" та дронів-обманок на їх базі. Мова може йти про щонайменше 35-36 тисяч одиниць одних лише "Шахедів", які виготовляються на заводі в зоні "Алабуга", розташованому в Татарстані.