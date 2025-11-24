ЄС готовий воювати за Україну? Чому у свідомості європейців стався "тектонічний зсув"

Європейський Союз має свій аналог 5-ї статті НАТО

Обговорення Україною т.зв. "мирного плану" Дональда Трампа із нашими європейськими партнерами показало, що Європа нерозривно пов'язує безпеку і мир в Україні із безпекою і миром в Європі. І якщо Сполучені Штати не гарантують нам захист від російської агресії — це зробить Євросоюз.

Що потрібно знати:

Україна зможе стати членом Північноатлантичного альянсу

Європейський Союз активно розвиває свою військову компоненту

В якийсь момент європейці будуть готові воювати за Україну

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Він нагадав, що питання суверенітету України є головним і важливим, на чому наголошують і самі Сполучені Штати. Тому жодних обмежень Києва у його політиці, в тому числі зовнішній, не може бути. А вимогу, щоб Україна внесла відповідні зміни в Конституцію — скоріше за все, буде знято.

— Але пропонують варіант, що вступ до НАТО можливий тільки, коли є згода всіх країн. Крім того, що Угорщина та Словаччина блокують вступ України до НАТО, — Сполучені Штати могли б надати певні гарантії, поки будуть блокувати вступ України до НАТО. Але питання в тому, що це тимчасове явище, оскільки змінюються не тільки уряди, але й ситуація, — наголосив політолог.

На його думку, через певний час Україна зможе стати членом Альянсу.

— Більше того, є цікавий момент, коли говоримо про п'яту статтю НАТО, ми забуваємо, що у Європейському Союзі є аналог цієї статті, він навіть ще більш жорсткий. Але проблема в тому, що у Європейському Союзі нема військової складової, військового крила, і тому ця правка є мертвою, — каже політичний експерт.

За його словами, зараз Європейський Союз активно розвиває саме військову частину. І може так статися, що Україна отримає гарантії вже як член Євросоюзу.

— Тим більше зараз йде мова про фактичне створення нового воєнного альянсу, який буде готовий не просто гарантувати українську безпеку (мені здається, це ще один тектонічний зсув у свідомості європейців), а й воювати за Україну, якщо Росія поновить бойові дії, наголосив виконавчий директор "Пенти".

На його думку, важливо, що і Європейський Союз, і країни Великої сімки, висловилися категорично проти "мирного плану" Трампа.

— Дональд Трамп опинився на самоті не тільки в зовнішній політиці, а й у внутрішній, коли республіканці виступили проти. Тому він змушений йти на поступки, йти назустріч — жорсткі терміни скасовані, це позитивний момент, оскільки дозволяє більш ретельно пропрацювати різні механізми, щоб це теоретично могла "проковтнути" і Росія, бо європейський план, скоріше за все, Росією буде відкинутий, — підсумував Олександр Леонов.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що переговори США з Україною висіли на волосині.