Знищують навіть ДНК: чому Кім Чен Ин стер усі сліди свого перебування в Китаї (відео)

Спецслужби Північної Кореї застосували безпрецедентний метод "зачистки" слідів перебування свого лідера за кордоном, який раніше не мав аналогів у світовій практиці. Цей крок демонструє обережність Пхеньяна в питаннях безпеки та конфіденційності найвищих посадових осіб держави.

На це звернули увагу росЗМІ. Як повідомив президент міжнародної асоціації "Альфа" Сергій Гончаров у коментарі для журналістів, під час останніх переговорів у Китаї делегація Кім Чен Ина ретельно знищила всі фізичні сліди перебування лідера.

За словами спікера, увага приділялася не лише елементам обстановки чи предметам, з якими міг контактувати очільник КНДР, а й можливим біологічним слідам, включно з ДНК, щоб вони не потрапили до потенційних противників Північної Кореї.

"Можна припустити: щоб не змогли прив'язати до негативних обставин, які могли б негативно відбитися на північнокорейському лідері", — зазначив Гончаров.

За його словами, у Північній Кореї вважають, що залишати будь-які сліди небезпечно, оскільки це може бути використано проти державного керівництва в майбутньому.

Відео, що ілюструє обережність делегації, опублікував російський журналіст Олександр Юнашев, яке миттєво підхопили й українські Telegram-канали. На кадрах видно, що спеціальні працівники ретельно перевіряють приміщення та всі об'єкти, з якими міг контактувати Кім Чен Ин, після чого сліди знищуються. Жінка в костюмі прибирає склянку з водою, із якої пив політик, а інший чоловік тим часом протирає крісло.

Так, головна мета цієї практики — повністю виключити будь-яку можливість отримання інформації, яка могла б бути використана проти Кім Чен Ина або Північної Кореї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на площі Тяньаньмень у Пекіні (Китай) пройшов військовий парад. Напередодні святкування 80-річчя капітуляції Японії та завершення Другої світової війни лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав на червоній доріжці президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина.