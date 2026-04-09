Не можна мовчки стояти: що потрібно зробити одразу після входу в церкву на Великдень

Служба на Великдень в храмі має свої важливі правила та традиції, про які знають не всі віряни. Однак саме вони допомагають правильно долучитися до богослужіння та провести цей час у молитві й спокої.

Що потрібно зробити одразу після входу до церкви та як поводитися протягом служби.

Входячи до церкви, прийнято тричі перехреститися правою рукою та зробити низький уклін. Такий жест символізує повагу до святині та налаштовує на молитву.

Після входу в храм віряни зазвичай ставлять свічку — за здоров’я близьких або за інші особисті наміри. Свічку можна придбати безпосередньо в церкві або принести з собою.

Наступним кроком є подання записки у храмі зі згадуванням імен рідних: "за здоров’я живих" та "за упокій померлих". Такі записки передаються до вівтаря, де священник поминає вказані імена під час молитви.

Після цього головне завдання вірян — уважно слухати богослужіння та, за можливості, самостійно долучатися до молитви.

