Во сколько обычно сходит Благодатный огонь: есть ли повод для паники

Это событие символизирует победу добра над злом

В субботу, 11 апреля, в Иерусалиме в Храме Гроба Господня должен сойти Благодатный огонь. Церемония запланирована на 10:15-12:30, однако по состоянию на 12:40 огонь так и не сошел.

"Телеграф" решил выяснить, как было в прошлые годы и есть ли повод переживать. Заметим, что Благодатный огонь символизирует победу света над тьмой, добра над злом и справедливостью.

В прошлом году, в 2025 году, в Великую субботу, 19 апреля, огонь появился около 14:30–14:36 по киевскому времени. Хотя церемония планировалась на утро и обед. В прошлые годы ситуация была похожея:

2024 – примерно в 14:15.

2023 – примерно в 15:00.

2022 — 14:30.

2021 — где-то в 14:15.

2020 — где-то в 14:20.

То есть волноваться за задержку не следует, она наблюдалась почти каждый год. Хотя возможность того, что Благодатный огонь не сойдет изрядно тревожит верующих. Так как это будет считаться знаком приближения конца света и прихода Антихриста. Многие верующие воспринимают это как предупреждение о конце времени на покаяние, приход великих бед и духовный упадок человечества.

Хотя священники и церковь подчеркивают, что если Благодатный огонь не сойдет, это не повод для паники. Ведь Бог не действует через магию, а огонь – это символ радости и надежды.

В прошлом году в храме одновременно находились около 9 тысяч человек.