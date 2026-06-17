Набряки і дивні рухи: нові відео з Трампом змушують сумніватись в його здоров'ї
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Користувачі засумнівалися в офіційних оцінках стану здоров'я президента США
Дивну поведінку все частіше демонструє 80-річний президент США Дональд Трамп. На відео з саміту G7 в Евіані, він то розмовляє наче сам із собою, або ж губиться, куди йому йти.
Зокрема помітили, що Трамп рухає губами, наче щось говорить, коли поруч нікого немає. Також після загального фото на G7 президент США пішов у невірному напряму.
Викликали запитання і фото з саміту, на яких Трамп сидить помітно згорбленим поруч із українським президентом Володимиром Зеленським. Користувачі мережі засумнівались у правдивості висновків лікаря Трампа Шона Барбабелли. За його даними, Трамп важить 108 кг при зрості майже 1,9 метра, що входить в норму індексу маси тіла. Група лікарів дійшла висновку, що його "когнітивні та фізичні показники відмінні". Та користувачі звернули увагу на сильний набряк Трампа.
Описуючи президента, користувачі вживають сленгове слово cankles (calf + ankle) — так називають щиколотки, які через набряк або вагу візуально зливаються з литками й не мають чіткого контуру.
Нагадаємо, торік в Білому дому заявили, що Трамп має хронічну венозну недостатність, через це йде "незначний" набряк, проте заявлялось, що у 2026 році ситуація значно краща. Лікар не знайшов у Трампа відхилень, в тому числі й у неврологічному здоров'ї.
Проте "загубленість" Трампа вже стала приводом для жартів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що набряк у Трампа помічали не тільки на ногах, а й на руках та очах. Також він почав плутати своїх попередників, заявляючи, хто ж таки надавав Україні допомогу у сотні мільярдів. За останньою версією це Барак Обама.