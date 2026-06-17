Набряки і дивні рухи: нові відео з Трампом змушують сумніватись в його здоров'ї

Користувачі засумнівалися в офіційних оцінках стану здоров'я президента США

Дивну поведінку все частіше демонструє 80-річний президент США Дональд Трамп. На відео з саміту G7 в Евіані, він то розмовляє наче сам із собою, або ж губиться, куди йому йти.

Зокрема помітили, що Трамп рухає губами, наче щось говорить, коли поруч нікого немає. Також після загального фото на G7 президент США пішов у невірному напряму.

Викликали запитання і фото з саміту, на яких Трамп сидить помітно згорбленим поруч із українським президентом Володимиром Зеленським. Користувачі мережі засумнівались у правдивості висновків лікаря Трампа Шона Барбабелли. За його даними, Трамп важить 108 кг при зрості майже 1,9 метра, що входить в норму індексу маси тіла. Група лікарів дійшла висновку, що його "когнітивні та фізичні показники відмінні". Та користувачі звернули увагу на сильний набряк Трампа.

Фото Трампа з саміту G7/ Колаж "Телеграфу"

Описуючи президента, користувачі вживають сленгове слово cankles (calf + ankle) — так називають щиколотки, які через набряк або вагу візуально зливаються з литками й не мають чіткого контуру.

Англомовні коментатори обговорюють зовнішність Трампа/ Скриншот з перекладом

Нагадаємо, торік в Білому дому заявили, що Трамп має хронічну венозну недостатність, через це йде "незначний" набряк, проте заявлялось, що у 2026 році ситуація значно краща. Лікар не знайшов у Трампа відхилень, в тому числі й у неврологічному здоров'ї.

Проте "загубленість" Трампа вже стала приводом для жартів.

Мем про Трампа на саміті/ GONI Мемаси

Раніше "Телеграф" розповідав, що набряк у Трампа помічали не тільки на ногах, а й на руках та очах. Також він почав плутати своїх попередників, заявляючи, хто ж таки надавав Україні допомогу у сотні мільярдів. За останньою версією це Барак Обама.