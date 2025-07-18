Йде по стопах Байдена? Лікарі виявили у Трампа проблемі зі здоров'ям

Таким чином розкрито таємницю синців на руках Трампа, які неодноразово потрапляли на фотографії

У президента США Дональда Трампа виявили деякі проблеми зі здоров'ям. Після проходження медичного обстеження в нього діагностували захворювання, яке є типовим для людей старше 70 років.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на заяву Білого дому. Зазначається, що у Трампа виявили синці на руці на набряки на ногах, за словами прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт.

"Обстеження показало, що у 79-річного Трампа хронічна венозна недостатність. За даними Клівлендської клініки, цей стан виникає, коли вени ніг не можуть перекачувати кров назад до серця, що призводить до накопичення крові", – пише видання.

Левітт зі свого боку заявила, що в Трампа немає артеріальних хвороб, або тромбозу вен. Таким чином, зазначає видання, розкрито таємницю синців на руках Трампа, які неодноразово потрапляли на фотографії. Лікар Трампа підтвердив, що це типово для людини, яка хворіє на венозну недостатність — синці "відповідають незначним пошкодженням м'яких тканин від частих рукостискань".

Нагадаємо, що у червні Трамп вчергове прилюдно потрапив у конфуз перед публікою, ледве не впавши під час підйому на борт президентського літака. Цікаво, що за те саме він свого часу критикував свого попередника, Джозефа Байдена.

Тим часом у травні в 46-го президента США Джозефа Байдена лікарі діагностували агресивну форму раку простати із метастазами у кістки. Зараз Байден та його сім'я розглядають варіанти лікування хвороби.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, експрезидент США Джо Байден ще у 2023 році демонстрував значні провали в пам'яті. Адже під час допиту він не міг згадати, коли помер його син Бо та інші факти з особистого життя. А перед виборами президента у 2024 році стан здоров'я Байдена погіршився настільки, що його радники розглядали можливість використання інвалідного візка у випадку переобрання на другий термін.