"Це безумство...": Трамп знову заплутався, хто винен у війні в Україні

Факти і реальні цифри розходяться з оцінкою, яка прозвучала від політика

Американський президент Дональд Трамп знову розкритикував підтримку України від попередніх лідерів США. Однак його слова викликають питання через неточності у заяві.

На полях саміту G7, що проходить 16 червня, глава Білого дому раптом звинуватив колишнього президента Штатів Барака Обаму у передачі Україні зброї на 350 мільярдів доларів.

"Обама передав Україні зброю на 350 мільярдів доларів. Це було безумство", — каже Трамп. Він також наголошує, що на США війна в Україні ніяк не позначається. "Це ніяк на нас не вплине, крім того, що ми продаємо зброю. Ми знаходимося за тисячі кілометрів звідси".

Барак Обама/Facebook

Варто додати, що наприкінці 2016 року Барак Обама справді підписав бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони, де оборонну допомогу Україні збільшили до 350 мільйонів доларів, а не мільярдів, як сказав Трамп. Цей документ передбачав надання засобів оборонної допомоги Україні, зокрема летальних оборонних видів озброєнь.

Кого трамп ще звинувачував у війні в Україні

Обама не єдиний, про кого згадував Трамп у контексті розмов про війну в Україні. У травні поточного року він заявляв, що війна триває так довго, зокрема, тому, що його попередник Джо Байден нібито надав Україні 350 млрд доларів допомоги.

До речі, він сказав практично ідентичну фразу: "Байден дав їм 350 млрд доларів, що було безумством".

Але важливо додати, що буквально рік тому Трамп заявляв, що Україна нібито не мала "шансів на перемогу" у війні проти Росії через те, що Байден не дозволяв Києву атакувати країну-агресора.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це ніби як великій спортивній команді, яка має фантастичний захист, не дозволяли грати в нападі. Немає шансів на перемогу! Так і з Україною та Росією. Нечесний та жахливо некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні дати відсіч, а лише дозволив захищатися", — написав Трамп у своїй соцмережі.

Джо Байден/Facebook

У квітні 2025 року американський президент звинуватив у війні трьох осіб: російського голову Володимира Путіна, президента України Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"Мільйони людей мертві через трьох людей, — зазначив він пізніше під час виступу. — Скажімо так, Путін — це номер один, Байден, який уявлення не мав, що він робить, — це номер два, і Зеленський", — заявляв він.

Володимир Зеленський/Facebook

Україну, до речі, Трамп також звинувачував у розв’язанні повномасштабного конфлікту з Росією.

"Я думаю, причиною початку війни стало те, що вони (Україна/Київ, — ред.) почали говорити про вступ до НАТО", — сказав він. На думку Трампа, якби це питання не було порушено, ймовірність того, що конфлікт не почався б, "була б набагато вищою". Трамп висловив упевненість, що Київ ніколи не стане членом блоку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп повісив у Білому домі фото з Путіним.