Отеки и странные движения: новые видео с Трампом заставляют сомневаться в его здоровье

Пользователи усомнились в официальных оценках состояния здоровья президента США

Удивительное поведение все чаще демонстрирует 80-летний президент США Дональд Трамп. На видео с саммита G7 в Эвиане он разговаривает как сам с собой, или теряется, куда ему идти.

В частности, заметили, что Трамп двигает губами, словно что-то говорит, когда рядом никого нет. Также после всеобщего фото на G7 президент США пошел в неверном направлении.

Вызвали вопросы и фото с саммита, на которых Трамп сидит заметно сгорбленным рядом с украинским президентом Владимиром Зеленским. Пользователи сети усомнились в правдивости выводов врача Трампа Шона Барбабеллы. По его данным, Трамп весит 108 кг при росте почти 1,9 метра, что входит в норму индекса массы тела. Группа врачей пришла к выводу, что его "когнитивные и физические показатели отличные". Но пользователи обратили внимание на сильный отек Трампа.

Фото Трампа с саммита G7/ Коллаж "Телеграфа"

Описывая президента, пользователи употребляют сленговое слово cankles (calf + ankle) — так называют лодыжки, которые из-за отека или веса визуально сливаются с икроножными и не имеют четкого контура.

Англоязычные комментаторы обсуждают внешность Трампа/ Скриншот с переводом

Напомним, в прошлом году в Белом доме заявили, что Трамп имеет хроническую венозную недостаточность, поэтому есть "незначительный" отек, однако заявлялось, что в 2026 году ситуация значительно лучше. Врач не нашел у Трампа отклонений, в том числе и в неврологическом здоровье.

Однако "потерянность" Трампа уже стала поводом для шуток.

Мем о Трампе на саммите/ GONI Мемасы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отек у Трампа замечали не только на ногах, но и на руках и глазах. Также он начал путать своих предшественников, заявляя, кто же оказывал Украине помощь в сотни миллиардов. По последней версии это Барак Обама.