Мелоні не втрималась і жорстко відповіла Трампу: чому їхні стосунки зіпсувались і які були раніше

Італійська лідерка дорікнула американському президенту за поблажливість до ворогів і не тільки

Між прем'єркою Італії Джорджією Мелоні та президентом США Дональдом Трампом сталась суперечка, хоча до 2026 вони мали досить теплі та навіть дружні стосунки. Американський лідер заявив, що італійська політикиня "благала його про спільне фото" на саміті G7.

Мелоні досить жорстко відреагувала на ці слова. Вона наголосила, що ці заяви цілковита вигадка. Лідерка додала, що не розуміє, як Трамп може так поводитись зі своїми союзниками.

"Це не вперше так відбувається. Можу тільки сказати, що прикро, що він не виявляє такої ж рішучості до ворогів Заходу, до ворогів США, до лідерів, до яких він натомість набагато більш поблажливий. Але одне треба пам'ятати: я та Італія ніколи не благаємо", — сказала Мелоні.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Які стосунки у Мелоні та Трампа були раніше

До 2026 року лідери мали досить теплі стосунки у політичному сенсі. Вони мали схожі погляди у питанні контролю міграції, консервативні цінності та акцент на національному суверенітеті. До прикладу, у 2024 під час зустрічі у Парижі Мелоні та Трамп позитивно відгукувались один про одного. Вже у січні 2025 Мелоні приїздила до Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді.

Джоржія Мелоні та Дональд Трамп у Білому дому, 2025 рік. Фото: відкриті джерела

Також прем'єрка Італії була однією з небагатьох, кого Трамп запросив на власну інавгурацію у 2025. Однак вже з початку 2026 року стосунки лідерів поступово почали псуватись. Однією з причин стали вимоги Трампа, щоб європейські союзники долучились до війни на Близькому сході та постачали зброю.

Згодом президент США розкритикував Папу Римського за заклик до миру на Близькому Сході, що обурило Мелоні. Вона заявила, що слова Трампа неприйнятні, на що лідер Штатів звинуватив італійську політикиню у відсутності мужності та наголосив, що "їхні стосунки ніколи не будуть, як раніше".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп публічно поцілував Бріжит Макрон на очах її чоловіка. Вже відомо, як відреагував президент Франції Емануель Макрон.