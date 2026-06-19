Мэлони не удержалась и жестко ответила Трампу: почему их отношения испортились и какие были раньше

Итальянский лидер упрекнул американского президента за снисхождение к врагам и не только

Между премьером Италии Джорджией Мэлони и президентом США Дональдом Трампом произошел спор, хотя до 2026 они имели достаточно теплые и даже дружеские отношения. Американский лидер заявил, что итальянская политика "умоляла его о совместном фото" на саммите G7.

Мэлони довольно жестко отреагировала на эти слова. Она подчеркнула, что эти заявления полный вымысел. Лидер добавила, что не понимает, как Трамп может так обращаться со своими союзниками.

"Это не впервые так происходит. Могу только сказать, что обидно, что он не проявляет такой же решительности к врагам Запада, к врагам США, к лидерам, к которым он гораздо более снисходителен. Но одно надо помнить: я и Италия никогда не умоляем", — сказала Мэлони.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Какие отношения у Мэлони и Трампа были раньше

До 2026 года лидеры имели достаточно теплые отношения в политическом смысле. Они имели схожие взгляды по вопросу контроля миграции, консервативные ценности и акцент на национальном суверенитете. К примеру, в 2024 году во время встречи в Париже Мэлони и Трамп положительно отзывались друг о друге. Уже в январе 2025 года Мэлони приезжала в Трамп в Мар-а-Лаго во Флориде.

Джорджа Мэлони и Дональд Трамп в Белом доме, 2025 год. Фото: открытые источники

Также премьер Италии была одним из немногих, кого Трамп пригласил на собственную инаугурацию в 2025 году. Однако уже с начала 2026 года отношения лидеров постепенно начали портиться. Одной из причин стали требования Трампа, чтобы европейские союзники вступили в войну на Ближнем Востоке и поставляли оружие.

Впоследствии президент США подверг критике Папу Римского за призыв к миру на Ближнем Востоке, что возмутило Мэлони. Она заявила, что слова Трампа неприемлемы, на что лидер Штатов обвинил итальянского политика в отсутствии мужества и подчеркнул, что "их отношения никогда не будут как раньше".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп публично поцеловал Брижит Макрон на глазах ее мужа. Уже известно, как отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.