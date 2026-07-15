В Іспанії може бути спалах смертельної хвороби: усе через росіянина (фото)

Громадянина РФ перевезли до Барселони у спеціальній капсулі

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Росіянин став "нульовим пацієнтом" небезпечного вірусного захворювання в Іспанії. Після укусу кліщів в нього підозрюють вірус геморагічної лихоманки Крим-Конго, який може передаватися від людини до людини.

Як повідомляють росЗМІ, після прогулянки в горах Пікос-де-Еуропа він виявив на своєму тілі трьох кліщів. Він самостійно витягнув їх, але за два тижні у нього піднялася температура під 40 градусів. Його госпіталізували.

Росіянин "підчепив" вірус у горах. Фото: росЗМІ

Наступного ранку дружині росіянина повідомили, що у її чоловіка підозрюють небезпечну інфекцію — вірус геморагічної лихоманки Крим-Конго. Іспанські лікарі вважають його "нульовим пацієнтом".

Його ізолювали. Фото: росЗМІ

Росіянина у спеціальній транспортній капсулі доправили до лікарні у Барселоні. Там він проходитиме лікування під суворим наглядом лікарів. Вони беруть додаткові аналізи для точної діагностики захворювання.

Перевозили хворого у спеціальній капсулі. Фото: росЗМІ

Для довідки: Крим-Конго геморагічна гарячка (ККГГ) — це гостре особливо небезпечне вірусне захворювання, що передається переважно через укуси іксодових кліщів. У заражених раптово підвищується температура, виникають сильні болі та можуть розвинутися небезпечні для життя крововиливів і кровотеч. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень смертності серед госпіталізованих хворих становить від 10% до 40%.

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