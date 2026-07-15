В Испании может быть вспышка смертельной болезни: все из-за россиянина (фото)

Гражданин РФ был перевезен в Барселону в специальной капсуле

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Россиянин стал "нулевым пациентом" опасного вирусного заболевания в Испании. После укуса клещей у него подозревают вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго, который может передаваться от человека к человеку.

Как сообщают росСМИ, после прогулки в горах Пикос-де-Еуропа он обнаружил на своем теле трех клещей. Мужчина самостоятельно вытащил их, но через две недели у него поднялась температура под 40 градусов. Его госпитализировали.

Россиянин "подцепил" вирус в горах. Фото: росСМИ

На следующее утро жене россиянина сообщили, что у ее мужа подозревают опасную инфекцию — вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго. Испанские врачи считают его "нулевым пациентом".

Его изолировали. Фото: росСМИ

Россиянина в специальной транспортной капсуле доставили в больницу в Барселоне. Там он будет проходить лечение под строгим наблюдением врачей. Они берут дополнительные анализы для точной диагностики заболевания.

Перевозили больного в специальной капсуле. Фото: росСМИ

Для справки: Крым-Конго геморрагическая лихорадка (ККГГ) – это острое особо опасное вирусное заболевание, которое передается преимущественно через укусы иксодовых клещей. У зараженных внезапно повышается температура, возникают сильные боли и могут развиться опасные для жизни кровоизлияния и кровотечения. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности среди госпитализированных больных составляет от 10 до 40%.

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