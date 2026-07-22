Найслабша ланка навіть не Росія. По кому можуть найбільше вдарити нові санкції США

У Вашингтоні розраховують змусити союзників Москви зробити непростий вибір

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Законопроєкт про введення жорстких вторинних санкцій проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії, може стати потужним інструментом тиску на Кремль, проте найуразливішою може бути зовсім не Росія.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа": "Козир у руках Трампа: чи стануть "пекельні санкції" зашморгом для Кремля".

Пітер Дікінсон – редактор служби UkraineAlert в американській Атлантичній раді погоджується з думкою про те, що законопроєкт буде ухвалено.

"Останнім часом Трамп заявив, що хоче додати до цього законопроєкту питання Ірану. Тобто він ніби повертається до теми й каже: "Так, але давайте ще зробимо ось це… Так, але давайте внесемо ще ось ці зміни". Це не надто позитивний знак. Проте, на мою думку, шанси на ухвалення законопроєкту залишаються високими", — підкреслює він.

Після схвалення Сенатом документ має пройти розгляд у Палаті представників, а після цього проект піде президентові.

"Законопроєкт дає більше простору для маневру й більше можливостей впливати на країни, які фінансують російську війну або продовжують торгувати з Росією. Однак незрозуміло, чи Трамп скористається цими повноваженнями", — каже Дікінсон.

Пітер Дікінсон. Фото Atlantic Council

Насамперед, як каже експерт, цей інструмент буде спрямований проти третіх країн, які отримуватимуть від США чіткі попередження. Дікінсон вважає, що головним об’єктом тиску стане не Китай, а Індія.

"Якщо подивитися на країни, які купують російські енергоносії, то Індія постає найслабшою ланкою. Вона значно менш політично прив'язана до Росії й значно менш зацікавлена в конфронтації із Заходом. Китай же перебуває у фундаментальному геополітичному суперництві із Заходом. Своєрідні "друзі-суперники", як ми іноді говоримо. Індія прагне підтримувати тісні відносини із західним світом і бути ближчим до нього. Саме тому вона є більш вразливою до такого типу тиску", — пояснює експерт.

Що передбачає законопроєкт

Нинішня версія законопроєкту передбачає запровадження первинних та вторинних санкцій проти Москви, а також суб’єктів, які підтримують війну проти України. Санкції спрямовані проти російських чиновників, олігархів та членів їхніх сімей, іноземних осіб, а також російських банків та фінансових установ, зокрема російського "тіньового флоту".

Крім того, документ зобов’язує Дональда Трампа ввести мито до 100% на товари не менше ніж п’ять країн, які закуповують значні обсяги російських нафти і газу і допомагають обходити обмеження. За наполяганням Білого дому, дію санкцій можуть розширити і на Іран.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи має Дональд Трамп дедлайн після завершення війни в Україні.