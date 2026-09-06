Куряче філе, авокадо чи щось інше: у Польщі з’явився новий острів пікантної форми (фото)

Інтернет-користувачі зробили висновок, що Балтійське море – жінка

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У Польщі на узбережжы Балтійського моря з’явився новий невеликий острів. Піщана мілина утворилася в місці впадання Вісли в Гданську затоку. Залежно від погоди, вона може збільшуватися, з’єднуватися з берегом або повністю зникати.

Про це пише польське видання The Warsaw. Острів виник лише за кілька десятків метрів від берега.

У соцмережах вже обговорюють його незвичайну форму: одні користувачі бачать у ній серце, інші — розрізане авокадо, мушлю чи навіть куряче філе. Втім, деякі розгледіли в контурах вагіну.

Мілина на узбережжі Балтійського моря. Фото: The Warsaw

"Балтійське море — жінка", — пожартувала одна з коментаторок.

Новий острів у Польщі. Фото: The Warsaw

Журналісти зазначають, що поява таких островів у гирлі Вісли є природним процесом. Води у цій частині Гданської затоки відносно спокійні, а територія на схід від гирла захищена піщаною косою завдовжки кілька сотень метрів. Пісок та мул, які приносять морські хвилі та Вісла, осідають тут, періодично утворюючи мілини, острівці та миси.

Мілина на береговій лінії в Балтійському морі. Фото: The Warsaw

"При цьому берегова лінія тут дуже динамічна і може помітно змінюватися навіть протягом декількох годин. Тому поки невідомо, як довго проіснує новий острів", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, в самому серці Північної Атлантики, на невеликому зеленому острові, оточеному крутими скелями, самотньо стоїть біла будівля, звернена до океану. Навколо неї немає вулиць, магазинів чи інших будинків.