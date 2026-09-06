Куриное филе, авокадо или нечто другое: в Польше появился новый остров пикантной формы (фото)
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Интернет-пользователи сделали вывод, что Балтийское море — женщина
В Польше на побережье Балтийского моря появился новый небольшой остров. Песчаная отмель образовалась в месте впадения Вислы в Гданьский залив. В зависимости от погоды она может увеличиваться, соединяться с берегом или полностью исчезать.
Об этом пишет польское издание The Warsaw. Остров возник всего в нескольких десятках метров от берега.
В соцсетях уже обсуждают его необычную форму: одни пользователи видят в ней сердце, другие — разрезанный авокадо, ракушку или даже куриное филе. Впрочем, некоторые разглядели в очертаниях вагину.
"Балтийское море — женщина", — пошутила одна из комментаторов.
Журналисты отмечают, что появление подобных островов в устье Вислы — естественный процесс. Воды в этой части Гданьского залива относительно спокойные, а территория к востоку от устья защищена песчаной косой длиной в несколько сотен метров. Песок и ил, которые приносят морские волны и Висла, оседают здесь, периодически образуя отмели, островки и мысы.
"При этом береговая линия в этом месте очень динамична и может заметно меняться даже в течение нескольких часов. Поэтому пока неизвестно, как долго просуществует новый остров", – говорится в публикации.
Напомним, в самом сердце Северной Атлантики, на небольшом зеленом острове, окруженном крутыми скалами, совершенно одиноко стоит белое здание, обращенное к океану. Вокруг него нет улиц, магазинов или других домов.