Куриное филе, авокадо или нечто другое: в Польше появился новый остров пикантной формы (фото)

Интернет-пользователи сделали вывод, что Балтийское море — женщина

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В Польше на побережье Балтийского моря появился новый небольшой остров. Песчаная отмель образовалась в месте впадения Вислы в Гданьский залив. В зависимости от погоды она может увеличиваться, соединяться с берегом или полностью исчезать.

Об этом пишет польское издание The Warsaw. Остров возник всего в нескольких десятках метров от берега.

В соцсетях уже обсуждают его необычную форму: одни пользователи видят в ней сердце, другие — разрезанный авокадо, ракушку или даже куриное филе. Впрочем, некоторые разглядели в очертаниях вагину.

Отмель на побережье Балтийского моря. Фото: The Warsaw

"Балтийское море — женщина", — пошутила одна из комментаторов.

Новый остров в Польше. Фото: The Warsaw

Журналисты отмечают, что появление подобных островов в устье Вислы — естественный процесс. Воды в этой части Гданьского залива относительно спокойные, а территория к востоку от устья защищена песчаной косой длиной в несколько сотен метров. Песок и ил, которые приносят морские волны и Висла, оседают здесь, периодически образуя отмели, островки и мысы.

Отмель на береговой линии в Балтийском море. Фото: The Warsaw

"При этом береговая линия в этом месте очень динамична и может заметно меняться даже в течение нескольких часов. Поэтому пока неизвестно, как долго просуществует новый остров", – говорится в публикации.

Напомним, в самом сердце Северной Атлантики, на небольшом зеленом острове, окруженном крутыми скалами, совершенно одиноко стоит белое здание, обращенное к океану. Вокруг него нет улиц, магазинов или других домов.