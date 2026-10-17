Трампа врятувати вже неможливо: Безсмертний про причини нападок глави США на Україну

Дипломат пов’язує ставлення американського лідера до Києва з близькими виборами

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Напередодні виборів у США, які відбудуться 3 листопада, президент США Дональд Трамп намагається використати Україну для власного політичного порятунку. Президент США помилково вважає Україну об’єктом, який має допомогти йому уникнути катастрофи.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив політик і дипломат Роман Безсмертний: Негатив у бік України буде тільки добивати Трампа, – Безсмертний про тиск США, реакцію Зеленського і мобілізацію

Чому Трамп не хоче домовлятися з Україною

Ключ до розуміння дій Трампа – його власне політичне становище, вважає Безсмертний. За словами дипломата, президент США будує свої кроки навколо виборів і підпорядковує цій меті відносини з Україною. Такий підхід не залишає місця для самостійної ролі України в цьому процесі.

"Тут ідеться принципово не про Україну. Трамп сприймає Україну як об’єкт, а не суб’єкт. Та він помиляється. Як не парадоксально, але об’єктом у нинішній ситуації є сам Трамп. У цьому випадку мова не про долю України, а про долю самого Трампа", – зазначив Безсмертний.

Роман Безсмертний. Фото: facebook.com/bezsmertnyi

З Україною потрібно домовлятися, наголошує дипломат, однак Трамп цього не хоче. На думку Безсмертного, діалог дав би Республіканській партії політичний шанс. Про перспективи самого президента США він висловився значно жорсткіше.

"Насправді його діалог з Україною порятував би Республіканську партію. Самого Трампа вже порятувати неможливо", – заявив Безсмертний.

Що показала критика Трампа з боку європейських союзників

Безсмертний пов’язує зміну ставлення європейських політиків до президента США з тією самою ситуацією. Як приклад він навів засідання Європейської ради – саміт лідерів ЄС, що відбувся 15–16 жовтня в Брюсселі. За словами дипломата, Трампа критикувала переважна більшість учасників. Серед винятків він назвав главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської Ради Антоніу Кошту, прем'єр-міністра Болгарії Румена Радєва та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Особливо показовими Безсмертний вважає виступи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єрки Італії Джорджі Мелоні. За його словами, ці політики ідеологічно належали до партнерів і союзників Трампа в консервативному крилі. Теперішній тон їхніх заяв, на думку дипломата, свідчить, що американський президент втрачає авторитет у Європі.

"Коли читаєш ці заяви, складається враження, що Трамп є лідером не найбільшої демократії, не найпотужнішої держави, а якоїсь острівної держави, яка чомусь суне носа в європейські справи. І це настільки знищує авторитет США, що розумієш: об’єкт – Трамп. І тому всі закиди Трампа в бік України звучать як катастрофа самого Трампа", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп заблокував "пекельні" санкції проти Росії. Що може отримати Кремль і чим це загрожує Україні.