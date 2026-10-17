Трампа уже невозможно спасти: Безсмертный назвал причины нападок главы США на Украину

Дипломат связывает отношение американского лидера к Киеву с близкими выборами

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В преддверии выборов в США, которые состоятся 3 ноября, Дональд Трамп пытается использовать Украину для собственного политического спасения. Президент США ошибочно считает Украину объектом, который должен помочь ему избежать катастрофы.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал политик и дипломат Роман Безсмертный: Негатив в адрес Украины только добьёт Трампа, – Безсмертный о давлении США, реакции Зеленского и мобилизации

Почему Трамп не хочет договариваться с Украиной

Ключ к пониманию действий Трампа – его собственное политическое положение, считает Безсмертный. По словам дипломата, президент США выстраивает свои шаги вокруг выборов и подчиняет этой цели отношения с Украиной. Такой подход не оставляет Украине места для самостоятельной роли в этом процессе.

"Здесь принципиально речь не об Украине. Трамп воспринимает Украину как объект, а не субъект. Но он ошибается. Как ни парадоксально, в нынешней ситуации объектом является сам Трамп. В данном случае речь не о судьбе Украины, а о судьбе самого Трампа", – отметил Бессмертный.

Роман Безсмертный. Фото: facebook.com/bezsmertnyi

С Украиной нужно договариваться, подчёркивает дипломат, однако Трамп этого не хочет. По мнению Безсмертного, диалог дал бы Республиканской партии политический шанс. О перспективах самого президента США он высказался гораздо жёстче.

"На самом деле его диалог с Украиной спас бы Республиканскую партию. Самого Трампа уже спасти невозможно", – заявил Безсмертный.

Что показала критика Трампа со стороны европейских союзников

Безсмертный связывает изменение отношения европейских политиков к президенту США с той же ситуацией. В качестве примера он привёл заседание Европейского совета – саммит лидеров ЕС, состоявшийся 15–16 октября в Брюсселе. По словам дипломата, Трампа критиковало подавляющее большинство участников. Среди исключений он назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Антониу Кошту, премьер-министра Болгарии Румена Радева и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Особенно показательными Безсмертный считает выступления канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. По его словам, идеологически эти политики относились к партнёрам и союзникам Трампа в консервативном лагере. Нынешний тон их заявлений, по мнению дипломата, свидетельствует о том, что президент США теряет авторитет в Европе.

"Когда читаешь эти заявления, складывается впечатление, что Трамп – лидер не крупнейшей демократии и не самой могущественной державы, а какого-то островного государства, которое зачем-то суёт нос в европейские дела. Это настолько подрывает авторитет США, что понимаешь: объект – Трамп. И поэтому все упрёки Трампа в адрес Украины звучат как катастрофа самого Трампа", – подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп заблокировал "адские" санкции против России. Что может получить Кремль и чем это грозит Украине.