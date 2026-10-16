"Гойдалки" Трампа. Як президент США змінював своє ставлення до Зеленського

Відносини президентів останнім часом вкрай загострилися

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче мати справ із президентом України Володимиром Зеленським, тому що той, на його думку, не хоче домовлятися з Росією. Проте з того часу, як Трамп вдруге став президентом США у січні 2025 року, його риторика щодо Зеленського кілька разів змінювалася кардинально — від особистих образ і звинувачень до визнання мужності українського президента, а потім знову до тиску.

"Телеграф" розповідає, як мінялося публічне ставлення Трампа до Зеленського. Розібратися в темі допоміг штучний інтелект ChatGPT.

Трамп не хоче мати справу з Зеленським — що він сказав

Чергову порцію нападок на чинного президента України Трамп видав у інтервʼю телеканалу Newsmax. Глава США заявив, що Зеленський нібито "не та людина, з якою нам варто мати справу". За його словами, що якщо й буде укладено мирну угоду з Росією, то вже без участі Зеленського. Трамп назвав його складнішим співрозмовником, ніж глава РФ Володимир Путін.

"Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але це не так. Ні, я не великий прихильник Зеленського", – сказав Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Від "диктатора" до "хороброго чоловіка" — що Трамп казав про Зеленського раніше

Невдовзі після того, як Трамп вдруге обійняв посаду президента США, 19 лютого 2025 року глава Сполучених Штатів назвав Зеленського "диктатором без виборів". Він заявив про низький рейтинг президента України та додав, що той ризикує втратити країну.

Однак вже 27 лютого 2025 року у ставленні Трампа сталося несподіване пом’якшення. На питання журналістів щодо "диктатора", він не став підтверджувати своїх слів. Тоді ж він називав Зеленського хоробрим.

Володимир Зеленський. Фото: Телеграм-канал Зеленського

Однак вже 28 лютого між главами США та України стався публічний конфлікт у Білому домі. Трамп звинуватив Зеленського у невдячності та недостатній готовності до компромісу з Росією. Він вимагав, щоб український лідер погодився на угоду з РФ.

Вже восени 2025 року Трамп з невідомих причин почав хвалити Зеленського. Він назвав його "хоробрим чоловіком" і заявив, що Україна демонструє вражаючий опір.

Зеленсьий та Трамп у Ватикані. Фото: ОП

Станом на осінь 2026 року Трамп активно висловлює незадоволення Зеленським та чинить тиск щодо мирного плану та виборів. 10 жовтня американський лідер заявив, що Україні час обрати нового президента, який зможе укласти мирну угоду з Росією. Він звинуватив Зеленського в тому, що той нібито втратив нагоду завершити війну.

Критика та похвала — елемент тиску Трампа на Київ

Трамп схильний переносити політичні розбіжності в особисті стосунки. Готовність підтримати його ініціативу він зустрічає прихильно, а на опір чи публічну незгоду відповідає звинуваченнями й образами. Ставлення до Зеленського залежить від того, чи бачить Трамп в ньому партнера, здатного допомогти досягти бажаного результату.

Різкі заяви президента США можуть стати засобом тиску перед переговорами: вони знижують політичну вагу Зеленського, послаблюють його позиції та перекладають на Київ відповідальність за відсутність мирної угоди. Для Москви така критика – сигнал, що Вашингтон готовий тиснути на Україну. Слова Трампа можуть бути сказані під дією емоцій, особистої антипатії та ситуативних розрахунків.

Мир на умовах Трампа та політика всередині США

Для Трампа готовність України до миру означає беззаперечну згоду на запропонований ним шлях до угоди. Тому відмову України від неприйнятних умов він подає як небажання завершити війну. Виходить, що захист Києвом власних інтересів стає приводом для нової критики з боку президента Сполучених Штатів.

Є й внутрішньополітичний момент: звинувачуючи Зеленського, Трамп отримує зручне пояснення, чому обіцяне швидке завершення війни досі не настало. Відповідальність за це він покладає на позицію Києва, а не на результати американської дипломатії.

Непередбачуваність і ціна підтримки

Водночас зміною тону Трамп може тримати партнерів у невизначеності й показувати, що підтримка США має умови. Однак постійні розвороти заважають Україні та європейським союзникам довгострокове планування: сьогоднішня похвала вже завтра може змінитися тиском. Це підриває довіру до американських гарантій.

Резюмуючи, можна сказати, що найбільш ймовірне пояснення різких коливань Трампа щодо Зеленського – залежність риторики глави США від його переговорних цілей. Персональна критика президента стає важелем впливу на Україну. Практичне значення мають рішення Трампа щодо військової допомоги, обміну розвідданими, санкцій проти Росії та умов мирної угоди. Саме ці рішення вказують на те, якою насправді є політика США щодо України.

Раніше "Телеграф" розбирався, чим загрожує Україні чергове загострення відносин між Трампом та Зеленським. Неприязнь глави США до українського лідера досягла "найнижчої точки" з часів суперечки між ними в Овальному кабінеті у лютому 2025 року.