Боявся помсти України. Ким був ліквідований у Пітері російський офіцер

Він служив у частині, яку звинувачували в ударах по Україні

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Російський підполковник, військовий з вертолітного полку, який був підірваний в автомобілі в Санкт-Петербурзі, незадовго до своєї смерті повідомляв начальству, що нібито знаходиться в так званих "списках на ліквідацію". Зважаючи на ці заяви, російський військовий побоювався замаху на нього ще за деякий час до того, як це сталося.

У ЗМІ з’явилася інформація, що йдеться про 43-річного Сергія Сєчкова — офіцера 332-го окремого гвардійського вертолітного полку, якого Головне управління української розвідки раніше звинувачувало в участі в ударах по Україні. Дані про нього є на сайті "Миротворця".

Повідомляється, що Сєчков навіть постійно перевіряв свою машину, боячись ліквідації.

Скріншот із сайту "Миротворця"

Батько Сєчкова підтвердив "Агентству" інформацію про загибель сина.

"Підірвали", — написав він у відповідь на запитання журналістів видання.

У 2022 році Головне управління української розвідки звинуватило командування військової частини, в якій служив Сєчков, в ударах по мирних жителів Харківської області.

Деталі події

27 серпня 2026 року в мікрорайоні Слов’янка в Шушарах, що входять до складу Санкт-Петербурга, вибухнув автомобіль. Інцидент стався о 10:00 на Колпінському шосе, 24, корпус 4, неподалік магазину "Магніт". Як повідомляють російські ЗМІ, вибух був настільки сильним, що водійські двері автомобіля вивернуло. За їхніми даними, у момент вибуху в машині перебували чоловік та жінка.

Ще одна пасажирка у реанімації

Попередньо повідомляється, що водій загинув, а пасажирка вижила та перебуває в реанімації.

Російські ЗМІ стверджують, що причиною вибуху могло стати спрацювання саморобного вибухового пристрою.

Вибух стався майже одразу після того, як водій завів кросовер Geely та встиг проїхати лише кілька метрів. Після прибуття оперативних служб із автомобіля швидко зняли номерні знаки.

За даними російських ЗМІ, внаслідок вибуху подружжя зазнало тяжких травм — обом нібито відірвало ноги.

У машині міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що стала відома причина вибуху в аптеці Львова, внаслідок якого загинув молодий хлопець.